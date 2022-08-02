من هم كبار أثرياء آسيا الذين يتنافسون على شبكات الجيل الخامس في الهند؟

نيخيل إينامدار

مراسل بي بي سي لشؤون الأعمال، مومباي

قبل 42 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، شاركت كبرى شركات الاتصالات في الهند في أكبر مزاد للطيف الترددي في البلاد

انتهى أكبر مزاد في الهند لبيع الموجات الهوائية من الجيل الخامس بعد سبعة أيام من انطلاقه، وهو ما قد يمهد الطريق لمعركة للتحكم في مستقبل الهند الرقمي بين اثنين من أغنى رجال آسيا.

وعُرض ما مجموعه 72 غيغا هرتز من طيف الاتصالات في المزاد. وقال وزير الاتصالات الهندي أشويني فايشناو إن الحكومة باعت 71 في المئة مما كان معروضا.

وكان اثنان من أغنى رجال آسيا، وهما غوتام أداني وموكيش أمباني، يتنافسان في ذلك.

وسحبت الحكومة عطاءات تبلغ قيمتها حوالي 19 مليار دولار من شركات الاتصالات الثلاث الحالية في البلاد - "ريلاينس جيو" المملوكة لأمباني، و"فودافون آيديا" و"بهارتي إيرتل" - ومن شركة رابعة تعتزم دخول السوق للمرة الأولى وهي "ديتا نيتوركس" المملوكة لأداني.

وتجاوز هذا التوقعات، إذ زاد إجمالي العطاءات بأكثر من الضعف منذ المزاد الأخير في مارس/آذار 2021، وفقًا لمؤسسة "سي أر أي سي أي إل ريسيرش" للأبحاث.

وفي حين برزت "ريلاينس جيو" كصاحبة أكبر عطاء، إذ اشترت طيفا بقيمة 11 مليار دولار، فلم تنفق مجموعة "أداني غروب" سوى نحو 26 مليون دولار. وجاءت العطاءات المتبقية من "بهارتي إيرتل" و"فودافون إيديا".

وبينما أشارت تقارير إلى أن "بهارتي أيرتيل" و"ريلاينس جيو" تقدمتا بطلب لشراء موجات هوائية لعموم الهند، فقد أنفقت شركة "فودافون أيديا"، التي تعاني من ضائقة مالية، في القطاعات ذات الأولوية فقط.

وأصدرت شركة "ريلاينس جيو" بيانا قالت فيه: "جيو جاهزة تماما لطرح شبكة الجيل الخامس في أقصر فترة زمنية بسبب وجود الألياف التابعة لها في جميع أنحاء البلاد... وشراكاتها العالمية القوية عبر النظام البيئي للتكنولوجيا".

أما عطاء مجموعة "أداني غروب" فقد ركز على الطيف الخاص الذي يمكن الوصول إليه في مناطق محددة مثل الموانئ أو المطارات - وهو قطاع تستثمر فيه الشركة بالفعل بشكل كبير.

وأصبحت شركة "ريلاينس جيو" المملوكة لأمباني الآن اسما مألوفا في سوق الإنترنت في الهند، لكن تقدم أداني بعطاء كان أمرا مفاجئا للكثيرين - فهو يمتلك شركة مترامية الأطراف تعمل في الموانئ والمطارات والطاقة، وقد حل مؤخرا محل بيل غيتس ليصبح رابع أغنى شخص في العالم، بصافي ثروة تجاوزت 112 مليار دولار.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، من المتوقع طرح خدمات الجيل الخامس في أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام

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وبينما قالت "أداني غروب" إنها غير مهتمة بالمنافسة في السوق الأوسع خارج نطاق القطاع الخاص، يقول محللون إن هذا قد يكون مجرد خطوة أولية في هذا الاتجاه.

وقالت مؤسسة "غولدمان ساكس" المالية: "نعتقد أنه إذا انتهى الأمر بأداني غروب بشراء طيف في المزاد القادم، فمن المحتمل أن تزيد المنافسة... بالإضافة إلى أن ذلك سيفتح الباب أمام مجموعة أداني غروب للتوسع في خدمات الهاتف المحمول للمستهلكين بمرور الوقت".

وستثير هذه الخطوة غضب شركتي "فودافون أيديا " و"بهارتي أيرتيل" - لا تزال الشركتان تعانيان من حروب الرسوم الجمركية الناتجة عن دخول شركة "ريلاينس جيو" السوق في عام 2016 عندما خفضت الأسعار. والآن، تواجه الشركتان احتمال مزيد من المنافسة من ملياردير آخر.

وبالنسبة لأمباني، فهذه مواجهة غير متوقعة مع منافس ابتعد حتى الآن عما يُنظر إليه على أنه ملعبه الرئيسي.

ومن المرجح أن يؤدي إدخال خدمة الجيل الخامس في الهند إلى حقبة جديدة من الإنترنت عالي السرعة، وهو ما يسمح بتنزيل مقاطع الفيديو في ثوانٍ ويُمكّن المستخدمين من استخدام الأجهزة المتقدمة من خلال تقنيات الحوسبة السحابية.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، جرى تحديد 13 مدينة هندية للوصول إلى خدمات الجيل الخامس

وفي ظل السرعات العالية المعروضة، من المتوقع أن تستفيد شركات الاتصالات الهندية من فرض أسعار أعلى لشبكة الجيل الخامس - امتنعت هذه الشركات حتى الآن عن فرض رسوم أكبر على الجيل الرابع بالمقارنة بالجيل الثاني والجيل الثالث.

ومن المرجح أن تؤدي خطط تعريفة الجيل الخامس إلى زيادة الإيرادات لشركات الاتصالات، وفقا لمؤسسة "نومورا".

لكن الهند ستتجه نحو الجيل الخامس ببطء، لا سيما بالنظر إلى احتمالية ارتفاع الأسعار - وحقيقة أن حوالي سبعة في المئة فقط من الهواتف الذكية في الهند تدعم تقنية الجيل الخامس.

لكن العائدات القياسية من المزاد - وهي الأعلى مقارنة بالجولات السبع السابقة منذ عام 2010 - ستساعد في دعم المالية العامة للحكومة في وقت من المتوقع أن يصل فيه العجز المالي في الهند - الفجوة بين الإيرادات والنفقات - إلى 6.4 في المئة.

ويشير محللون إلى أن دائرة الاتصالات الهندية ستتلقى 1.6 مليار دولار مقدما على مدار العشرين عاما القادمة.

ومن المتوقع أن تنتهي الحكومة من تخصيص الموجات الهوائية بحلول أغسطس/آب، وأن تبدأ في طرح خدمات الجيل الخامس في أوائل أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام.