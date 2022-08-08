لياندرو لو: أسطورة الجوجيتسو البرازيلي يتعرض لإطلاق نار في الرأس

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، لياندرو لو في بطولة العالم في أبو ظبي عام 2014

أصيب لياندرو لو، أحد أعظم أبطال رياضة الجوجيتسو البرازيلية، وهي من رياضات فنون القتال، برصاصة في رأسه في ناد في ساو باولو.

وقالت الشرطة إن لو ، 33 عامًا ، كان في ناد في حي ساودي في ساو باولو عندما أطلق عليه ضابط شرطة خارج الخدمة النار.

وأضافت الشرطة أن الضابط الذي أطلق النار ما زال هاربا.

ونُقل لو إلى المستشفى حيث أعلن عن موته دماغيا بعد ساعات.

وكان لو أحد أنجح رياضيي الجوجيتسو على الإطلاق، إذ فاز ببطولة العالم 8 مرات.

ووفقًا لتقرير للشرطة، اطلعت عليه وسائل الإعلام المحلية، فإن لو، واسمه بالكامل لياندرو لو بيرييرا دو ناسيميينتو، كان في كلوب سيريو، وهو نادٍ اجتماعي ورياضي جنوبي العاصمة، مع مجموعة من الأصدقاء عندما اقترب منه ضابط شرطة خارج الخدمة.

وقال شهود عيان إن ضابط الشرطة بدأ في التلويح بزجاجة، كانت على طاولة، مهددا. إثر ذلك واجهه لو وشل حركته، وطلب منه المغادرة.

وبحسب مزاعم، أخرج ضابط الشرطة مسدسا وأطلق النار على لو في جبهته.

ونُقل لو إلى المستشفى، حيث أُعلن عن موته دماغياً، حسبما قال محامي عائلته. وقالت عائلته إن حالته لا يمكن التعافي منها.

وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا بشبهة الشروع في القتل، وأنها تبحث عن المشتبه به.