الكاتب سلمان رشدي يتعرض لاعتداء في نيويورك
تعرض الكاتب البريطاني سلمان رشدي لهجوم أثناء محاضرة كان يلقيها في ولاية نيويورك.
وتقول التقارير الأولية إن شخصا صعد إلى المسرح، حيث كان يتم تقديم رشدي، وبدأ بتوجيه الطعنات أو اللكمات له.
وكان رشدي تعرض لتهديدات عديدة بالقتل بعد صدور روايته الشهيرة (آيات شيطانية) في نهاية ثمانينيات القرن الماضي.
وأصدر الزعيم الإيراني روح الله الخميني في حينها فتوى شهيرة تحث على قتله.
ويُظهر مقطع فيديو نُشر على الإنترنت الحضور يندفعون إلى المنصة فور وقوع الاعتداء على الكاتب في نيويورك. وألقي القبض على منفذ الهجوم.
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ولم ترد، حتى الآن، أنباء عن الحالة الصحية للروائي البريطاني.
"الكاتب سلمان رشدي هو الذي دفع جيلي للتطرف"
الفتوى التي أصدرها آية الله خميني بحق الكاتب سلمان رشدي بعد نشر روايته "آيات شيطانية" دفعت الكثير من المسلمين البريطانيين إلى اعتناق الإسلام السياسي، حسبما يقول كاتب المقال.