رحيل مصممة الأزياء اليابانية هاناي موري

ميليسا تشو

بي بي سي نيوز

قبل 33 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كانت هنا موري أول آسيوية تقتحم عالم تصميم الأزياء

رحلت مصممة الأزياء اليابانية هاناي موري المعروفة باسم "مدام فراشة" بسبب تصميماتها التي تتميز باحتوائها على اجنحة.

وقد فارقت الحياة في منزلها في طوكيو في 11 أغسطس/آب وشيعت في جنازة خاصة حسب وسائل الإعلام المحلية.

وعرفت موري بأنها أول مصممة يابانية /آسيوية تغزو عالم مصممي الأزياء عام 1977.

وقد ولدت هاناي في اليابان عام 1926 وتخرجت من جامعة طوكيو المسيحية النسائية، وافتتحت أول محل للملابس فوق محل للمعكرونة في طوكيو عام 1951.

ووصفت لقاءها مصممة الأزياء الفرنسية كوكو شانيل خلال رحلة لها إلى باريس في ستينيات القرن الماضي بأنه كان لقاء ملهما لها من أجل أن تصمم أزياء للنساء بهدف التميز عوضا عن البحث عن مكان في المشهد القائم.

وصممت موري أزياء لمشاهير هوليوود مثل غريس كيلي وشخصيات شهيرة مثل نانسي ريغان. وقد ارتدت الأميرة اليابانية ماساكو التي أصبحت الآن إمبراطورة فستان زفاف صممته هنا مو ري حين تزوجت الإمبراطور ناروهيتو عام 1993.

وكانت أزياؤها التي تحوي رسوما للفراشات شائعة في أوساط النساء العاملات. وحين لمع اسمها في عالم الموضة لم يكن من المعتاد أن تكون امرأة رئيسة لمشروع تجاري مشهور عالمياً.

وكثيرا ما تخلط في تصميماتها عناصر مستوحاة من الشرق والغرب.

وقد صممت أطقم للاستخدام في عروض مسرحية من انتاج مؤسسات مثل مسرح نوه وكابوكي الياباني، وكذلك لأوبرا السيدة الفراشة عام 1985.

وقد قلدتها الحكومة الفرنسية وسام "جوقة الشرف" عام 2002.