روسيا وأوكرانيا: طفلة بريطانية تحقق حلمها بإنشاء مؤسسة خيرية لمساعدة العائلات الأوكرانية
تحقق حلم طفلة صغيرة تبلغ من العمر ست سنوات في إطلاق حملة معونات لمساعدة العائلات في أوكرانيا وحلّق عالياً في السماء.
وقالت الطفلة ماديسون، التي تعيش في إقليم انجلترا، إنها شعرت بالانزعاج لرؤية مشاهد الصراع بين روسيا وأوكرانيا على شاشة التلفاز وأرادت أن تنشئ مؤسسة خيرية.
وخرجت، بمساعدة من والدها مارك بيكر، الذي يعمل في مجال الطيران، بفكرة إنشاء مؤسسة خيرية تُدعى "هاندز أكروس ذي سكاي".
وقد تمكنا من جمع "حمولة طائرة" من ألعاب الأطفال والمستلزمات الأخرى التي تم التبرع بها لإرسالها جواً إلى اللاجئين الأوكرانيين في بلغاريا.
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وقال بيكر، وهو المدير التنفيذي لشركة "يو كيه أفييشن غروب ليمتد": "كنا نشاهد الأخبار ورأينا أطفالاً يخرجون من مبنى تعرض للقصف وأول ما خطر على بال ماديسون كان: ماذا يمكننا أن نفعل؟"
وقال بيكر: "بعد ذلك بثلاثة إلى أربعة أشهر، وبجهد رائع من ماديسون، تمكنا من إرسال أول طائرة من لوتون إلى صوفيا".
وأضاف "أنا ووالدتها فخوران بها. ما حققته هو أمر رائع".
وقال بيكر إن الطائرة المحملة بالتبرعات تم استئجارها من قبل مؤسسة "هاندز أكروس ذي سكاي"، وهي مؤسسة خيرية يتم تمويلها ذاتياً.
وقال إنهم أرادوا استخدام حل الجسر الجوي الإنساني لمساعدة العائلات في بلدان أخرى، من بينها أفريقيا وسوريا وأفغانستان.