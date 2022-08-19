الصين: الحكم على ملياردير صيني - كندي بالسجن 13 عاماً

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، CUHK التعليق على الصورة، أقر جياو وشركته بالذنب

حكم على ملياردير صيني-كندي بالسجن 13 عاماً في الصين وفرضت غرامة تزيد على 8 مليار دولار على شركته.

واتهم جياو جيانهوا، وشركته Tomorrow Holding، بالاختلاس والرشوة، حسب ما صرحت إحدى المحاكم في شانغهاي.

وشوهد جياو، وهو أحد أثرى أثرياء الصين، للمرة الأخيرة، أثناء اقتياده من فندق فخم في هونغ كونغ عام 2017. ولم يدل الملياردير الصيني بأي تصريح رسمي منذ اعتقاله، إلى أن أعلنت السفارة الكندية في شهر يوليو/تموز أنه سيقدم للمحاكمة.

وأدين جياو وشركته بالاستيلاء على ودائع عامة بشكل غير قانوني، مستغلاً بذلك الثقة التي حظي بها للتصرف بالممتلكات، والاستخدام غير القانوني للثروات، حسب ما نقلته وكالة فرانس برس عن المحكمة في شانغهاي. واتهمت الشركة المذكورة آنفاً بالرشوة أيضاً.

وأضافت المحكمة أن جياو وشركته انتهكا قوانين الإدارة بشكل فظّ، وتسببا بأضرار للأمن المالي للدولة. وقالت إن جياو وشركته أقرا بالذنب وتعاونا مع السلطات، لذلك جرى تخفيف الحكم.

وفي ردها على سؤال حول ما إذا كان بإمكان جياو الوصول إلى الخدمات القنصلية الكندية كمواطن كندي، قالت وزارة الخارجية الصينية إن الصين لا تعترف بازدواجية الجنسية لذلك لا يحق لجياو طلب المساعدة من القنصلية الكندية.

وتشير التقارير إلى أن جياو على صلة طيبة بقيادات الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، بينهم عائلة الرئيس شي جين بينغ.

وحتى عام 2016 بلغت ثروة جياو 6 مليارات دولار وفقا لتقرير موقع "هورون"، الذي يدرج ممتلكات أثرى الأثرياء في الصين.

ماذا حدث لجياو جيانهوا؟

اقتيد جياو من فندق "الفصول الأربعة" الفاخر في هونغ كونغ عام 2017، إذ أشارت التقارير إلى أنه كان يقيم هناك في ذلك الوقت.

وتقدمت عائلته ببلاغ عن اختفائه للسلطات في هونغ كونغ لكنها سحبته بعد مرور يوم واحد، قائلة إنها استعادت الاتصال معه.

وقالت الشرطة في هونغ كونغ إن شريط كاميرا المراقبة لا يظهر اقتياد جياو من الفندق بالقوة، لكنها رفضت عرض الشريط.

ونشر في وقت لاحق بيان باسم جياو على الصفحة الأولى لصحيفة واسعة الانتشار، ورد فيه أنه يتلقى رعاية طبية في الخارج. واثني في الإعلان على "حكم القانون" في الصين، وقال إنه لم يخطف ولم ينقل إلى داخل الصين.