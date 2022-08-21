الملاكم تايسون فيري يطالب بتشديد قوانين حمل السلاح الأبيض في بريطانيا بعد مقتل أحد أقاربه

قبل 11 دقيقة

التعليق على الصورة، توفي ريكو بيرتون في المستشفى في مانشستر

ناشد الملاكم تايسون فيري، الحكومة البريطانية، بتشديد قوانين منع حمل السلاح الأبيض، وجرائم الطعن، بعد أن مات أحد أقاربه جراء طعنه بسكين.

وقال بطل العالم، في الوزن الثقيل، على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، "ارقد في سلام يا ريكو بيرتون"، الذي تعرض "للطعن في العنق" خلال ساعات المساء، في مدينة مانشستر، وتوفي عن عمر يناهز 31 عاما.

وشبه فيري، انتشار جرائم الطعن، "بالوباء"، مضيفا "لا تدرك أبدا مدى سوء الوضع حتى يطال أحد المقربين إليك".

واعتقلت الشرطة شخصين ضمن تحقيقها في القضية، التي شملت إصابة مراهق آخر في السابعة عشرة من العمر، إصابات خطيرة.

وأشارت الشرطة إلى أنها ألقت القبض على أحد المعتقلين في موقع الهجوم، ويبلغ من العمر 21 عاما، بينما تم اعتقال الآخر في وقت لاحق، بعد التحريات، ويبلغ عمره 20 عاما.

وما زال الشابان في عهدة الشرطة رهن التحقيق.

وفي منشور عاطفي كتب الملاكم البريطاني الشهير، "الأمر يصبح سخيفا، هؤلاء الحمقى يحملون السكاكين، ويجب أن يتوقف ذلك".

وطالب فيري الحكومة "بتشديد العقوبات، على جرائم الطعن، وحمل السلاح الأبيض".

وأنهى فيري منشوره بنعي لقريبه، "الحياة ثمينة جدا، ويمكن سلبها بسرعة شديدة، استمتعوا بكل لحظة".

وأضاف "ارقد في سلام يا ريكو، ليمنحك الرب مكانا مميزا في الجنة".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، طالب فيري الحكومة "بتشديد العقوبات، على جرائم الطعن، وحمل السلاح الأبيض".

وأوضح قائد شرطة مانشستر، أن الإدارة تلقت العديد من البلاغات، حوالي الساعة الثالثة فجر الأحد.

ووصلت عناصر الشرطة رفقة رجال الإسعاف ليجدوا شخصين مطعونين، ومصابين بجراح خطيرة، ونقلا بشكل مباشر للمستشفى، حيث توفي بيرتون، بينما لايزال الصبي يتلقى العلاج، وهو في حال خطرة.

وأوضح قائد الشرطة أن المنطقة التي وقع فيها الهجوم، مكتظة دوما بالناس، وطالب كل من شاهد شيئا بالإبلاغ فورا.

وأشار إلى أن المجرم قد يكون لايزال طليقا، لذا فالشرطة بحاجة للمعونة.

وشهدت انجلترا، وويلز ارتفاعا بنسبة 10 في المائة، في جرائم الطعن، خلال العام الجاري، ليبلغ عددها 24 ألفا و27 حالة طعن بالسلاح الأبيض.

وأدت الضغوط المتتالية إلى تشديد متعاقب لعقوبات جرائم الطعن، في بريطانيا، منذ عام 2015، وعلى الرغم من ذلك لايزال الاحتمال الأكبر لعقاب الشخص المعتدي بالطعن إن كان بعمر أقل من 18 عاما، هو الإيداع في دار الأحداث، أكثر من سجنه.

عقوبات جرائم الطعن

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تمثال "ملاك السكين" مصنوع من السكاكين التي صادرتها الشرطة خلال تحقيقاتها في الجرائم