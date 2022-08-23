ترامب: الرئيس الأمريكي السابق يلجأ للقضاء لوقف تحقيق وزارة العدل في الوثائق التي صودرت من مقر إقامته

قبل 12 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، صادرت السلطات وثائق عديدة من مقر إقامة ترامب في فلوريدا

توجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى القضاء للمطالبة بوقف تحقيق وزارة العدل، حول الوثائق التي صادرتها الشرطة، خلال مداهمة مقر إقامته في ولاية فلوريدا، والمعروف باسم "مار- ألاغو".

وطالب الفريق القانوني الذي يمثل ترامب، بتولي قاض مستقل، الإشراف على التحقيق في الوثائق، التي تشمل 11 مجموعة من الملفات، صادرتها الشرطة خلال مداهمة مقر إقامة ترامب في الثامن من الشهر الجاري، حسب مكتب التحقيقات الفيدرالي، "إف بي أي".

وتحقق وزارة العدل في اتهامات لترامب، بسوء إدارة الوثائق.

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست تغيير بسيط (A Simple Change) تغيير بسيط: ما علاقة سلة مشترياتك بتغير المناخ؟ الحلقات البودكاست نهاية

وتقدم محامو ترامب الإثنين، بعريضة قضائية تطالب بتعيين قاض مستقل، ليصبح جهة ثالثة، تقرر مدى تورط ترامب في إخفاء وثائق عن القضاء متسترا بمميزات رئاسية.

ويتم تعيين القضاة المستقلين، عادة، في القضايا التي تشهد جرائم كبرى، وتحيط بها الشكوك بسبب احتمال إخفاء أحد الأطراف، معلومات لتمتعه بميزات قانونية، تجعل عرض الوثائق في المحكمة غير ممكن.

وتقول عريضة الدعوى التي تقدم بها فريق ترامب "من غير المعقول، أن نسمح لفريق المدعين، بمراجعة الوثائق، والاطلاع عليها دون وجود إجراءات حماية كافية".

وتضيف "وبغض النظر عن إعادة الوثائق المصادرة، لا يمكن إلا لجهة محايدة يعينها قاض مستقل، أن تحمي سرية الوثائق للحفاظ على المصلحة العامة، وسرية الأحاديث التي جرت حلال أداء الرئيس مهامة الرئاسية".

وقال المتحدث باسم وزارة العدل، إن المدعين العامين على دراية، بعريضة ترامب القانونية، وسيردون عليها أمام المحكمة.

وأضاف "مذكرة تفتيش مار ألاغو، أصدرتها محكمة فيدرالية، بناء على احتمالية العثور على أدلة".

وأصدر المذكرة، قاض كان ترامب قد عينه في منصبه عام 2020.

ويتهم ترامب الإف بي أي، بشن حملة التفتيش لأسباب سياسية، ضمن محاولات منعه من الترشح للانتخابات المقبلة عام 2024.

وتضيف مذكرة فريق الدفاع عن ترامب "المداهمة الصادمة" في مار ألاغو، والتي نفذها نحو عشرين عميلا فيدراليا، تمت "دون فهم للمشاكل التي قد تسببها للمواطنين الأمريكيين".

وطالب محامو ترامب وزارة العدل، بتقديم مزيد من التفاصيل، حول الوثائق التي صادرها عملاء الإف بي أي.