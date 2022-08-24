روسيا وأوكرانيا: الأمم المتحدة قلقة من احتمال محاكمة أسرى حرب أوكرانيين داخل أقفاص

أليس ديفيز

بي بي سي نيوز

قبل 20 دقيقة

صدر الصورة، MARIUPOL CITY COUNCIL

أعرب مكتب حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، عن قلقه إزاء تقارير تفيد بأن روسيا تخطط لمحاكمة أسرى حرب أوكرانيين في أقفاص، في مدينة ماريوبول المحتلة.

وقالت متحدثة باسم الأمم المتحدة إن هناك أدلة على بناء أقفاص معدنية في قاعة حفلات بالمدينة الأوكرانية، سوف تستخدم "على ما يبدو لتقييد أسرى الحرب أثناء الإجراءات" الخاصة بالمحاكمات.

وقالت الأمم المتحدة إن محاكمة أسرى الحرب لمشاركتهم في أعمال عدائية هي جريمة حرب.

ونفت روسيا في السابق أنها تعامل أسرى الحرب على نحو غير عادل.

وأظهرت صور، نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة - بعضها من قبل السلطات الأوكرانية - أقفاصا معدنية يتم بناؤها على مسرح قاعة الحفلات.

وقد تحققت بي بي سي من الصور وتأكدت أنها تتطابق مع القاعة، وأنها حديثة والتُقطت خلال أربعة أو خمسة أيام ماضية.

وزعمت المخابرات الأوكرانية أن روسيا تخطط لإجراء محاكمات استعراضية لأسرى حرب أوكرانيين تم أسرهم أثناء الدفاع عن المدينة قبل أن تسقط في أيدي القوات الروسية في مايو/أيار الماضي.

وقالت المتحدثة باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، في مؤتمر صحفي: "يبدو أن الفكرة هي احتجاز أسرى الحرب أثناء المحاكمة في هذه الأقفاص"، مضيفة أن مثل هذه الخطط "غير مقبولة" و"مهينة".

صدر الصورة، MARIUPOL CITY COUNCIL

وفي بيان للأمم المتحدة، صدر الثلاثاء، قالت شامداساني: "نذكّر أن القانون الإنساني الدولي يحظر إنشاء محاكم فقط لمحاكمة أسرى الحرب، وأن حرمان أسير الحرب عمدا من حقه في محاكمة عادلة ونظامية يصل إلى مستوى جريمة حرب".

وأكدت أن الأمم المتحدة قلقة من أنه في حالة اتهام أسرى الحرب بارتكاب جرائم، فإنهم لن يحظوا بمحاكمة عادلة.