داريا دوغين: من هي وماذا يعني مقتلها بالنسبة لروسيا؟

قبل 26 دقيقة

من هي داريا دوغين؟

تأييد الغزو الروسي لأوكرانيا

صدر الصورة، Investigative Committee of the Russian Federation

قبل اغتيالها، كانت تتعاون مع دار نشر روسية يمينية متطرفة هي ذا بلاك هندريد "The Black Hundred" في إصدار قادم لكتاب ذا بوك أوف زيد "The Book of Z"، الذي وصفه الناشرون بأنه "مجموعة من الشهادات والقصص من قبل المشاركين وشهود العيان في الحرب على أوكرانيا".