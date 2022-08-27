الطاقة النووية: روسيا تعتزم بناء مفاعلين نوويين في المجر

أليس ديفيز

بي بي سي نيوز

قبل 26 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، محطة باكس للطاقة النووية في صورة تعود إلى العام 1990.

أكد وزير الخارجية المجري أن الشركة الروسية العملاقة المتخصصة في الطاقة النووية "روساتوم" ستبدأ في بناء مفاعلين نوويين جديدين في المجر خلال الأسابيع القادمة.

وتهدف الاتفاقية، التي وقعت بين روسيا والدولة العضو في الاتحاد الأوروبي في 2014، إلى توسيع محطة "باكس" النووية الحالية.

يُذكر أن الصناعة النووية الروسية لم يتم إخضاعها لعقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضت بسبب غزو روسيا الدموي لأوكرانيا.

كما أن الخطوات الرامية إلى عزل روسيا وفرض عقوبات على صادراتها من النفط والغاز لم تحظ بدعم غير مشروط من المجر.

وتولد محطة باكس حالياً 40 في المائة من احتياجات المجر من الكهرباء.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في منشور على فيسبوك: "دعوا البناء يبدأ".

وستشهد محطة الطاقة النووية- المؤلفة حالياً من أربعة مفاعلات سوفييتية الصنع- مع المفاعلين الإضافيين، ازدياداً في طاقتها الانتاجية إلى أكثر من الضعف.

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وقال سيارتو في المنشور الذي نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية: "هذه خطوة كبيرة، ومعلم مهم".

وقال وزير الخارجية المجري: "سنضمن بهذه الطريقة أمن الطاقة في المجر على المدى البعيد ونحمي المجريين من التقلبات الجامحة في أسعار الطاقة".

وأضاف بأن المفاعلين النوويين قد يكونا جاهزين للخدمة بحلول العام 2030.

وتمول روسيا نفسها الجانب الأكبر من هذا المشروع المثير للجدل والذي تبلغ تكلفته 12,4 مليار دولار.

وفي أعقاب الحرب في أوكرانيا، حاولت العديد من دول الاتحاد الأوروبي التخفيف من اعتمادها على إمدادات الطاقة الروسية.

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