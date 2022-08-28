الصين والولايات المتحدة: سفينتان حربيتان أمريكيتان تبحران عبر مضيق تايوان

قبل 20 دقيقة

صدر الصورة، US 7TH FLEET التعليق على الصورة، السفينة "يو أس أس تشانسيلورسفيل" هي جزء من العملية.

أعلنت البحرية الأمريكية عن مرور سفينتين حربيتين أمريكيتين عبر مضيق تايوان.

وهذه هي أول عملية من هذا النوع تتم منذ تصاعد التوتر بين تايوان والصين في أعقاب الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان في وقت سابق من هذا الشهر.

وكانت الصين قد ردت على الزيارة عبر إجراء تمارين عسكرية واسعة النطاق في المنطقة.

وقد اعتادت سفن تابعة لأسلحة البحرية الأمريكية والغربية على عبور المضيق في السنوات الأخيرة.

وتقول واشنطن إن السفينتين اللتين تحملان صواريخ موجهة- وهما "أنتيتام" و "يو أس أس تشانسيلورسفيل"- تثبتان حرية الملاحة عبر المياه الدولية.

أما بكين فتعتبر هذه الأفعال استفزازية وتؤكد على أن جزيرة تايوان هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية.

وقال الجيش الصيني، الأحد، إنه يراقب تقدم السفينتين، ويبقى على أهبة الاستعداد، وجاهز لإلحاق الهزيمة بأي عملية استفزازية، حسبما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.

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وقالت البحرية الأمريكية في بيان لها إن عملية العبور في مضيق تايوان أظهرت "التزام الولايات المتحدة بحرية الملاحة في المياه المفتوحة للمحيط الهادي".

وأضاف البيان أن "هذه السفن عبرت ممراً مائياً في المضيق يقع خارج حدود المياه الإقليمية لأي دولة ساحلية".

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن السفينتين كانتا تبحران باتجاه الجنوب وإن قواتها كانت تراقب، لكن "الوضع كان كالمعتاد".

تتمتع تايوان بالحكم الذاتي، لكن الصين تعتبرها مقاطعة انفصالية ستتحد معها في نهاية المطاف، بالقوة إن اقتضى الأمر.

وكانت تايوان قد أصبحت نقطة توتر أخرى بين واشنطن وبكين في السنوات الأخيرة، حيث تسير الولايات المتحدة على حبل دبلوماسي مشدود حول هذه المسألة.

وتلتزم الولايات المتحدة بسياسة "صين واحدة"- التي تعتبر حجر زاوية في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي تعترف فقط بحكومة صينية واحدة- ولديها علاقات رسمية مع بكين وليس تايوان.

لكنها تحتفظ أيضاً بعلاقات "غير رسمية واسعة" مع الجزيرة. وهذه العلاقات تتضمن بيع أسلحة لتايوان من أجل الدفاع عن نفسها.

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الصين وتايوان: حقائق أساسية

ما سبب تردّي العلاقات بين الصين وتايوان؟ ترى الصين أن الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي هي جزء لا يتجزأ من أراضيها وتصرّ على وحدة الأراضي الصينية ولو بالقوة.

كيف تُحكم تايوان؟ للجزيرة دستورها الخاص، وقادتها المنتخبين ديمقراطيا، وجيشها البالغ تعداد قواته نحو 300 ألف جندي في الخدمة.