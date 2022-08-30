ميغان ماركل: مجرد وجودي أربك ديناميكية التسلسل الهرمي في العائلة الملكية

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ميغان ماركل

قالت دوقة ساسكس إنها أربكت "ديناميكية التسلسل الهرمي" للعائلة الملكية "بمجرد وجودها".

وفي مقابلة مع مجلة "ذا كت" الأمريكية تحدثت ميغان، البالغة من العمر 41 عامًا، عن حياتها عندما كانت عضوة في العائلة الملكية في بريطانيا، ولماذا انتقلت هي ودوق ساسكس إلى الولايات المتحدة.

وفي حديثها عن خروجها من العائلة الملكية، قالت الدوقة إن الأمر "يتطلب الكثير من الجهد للتسامح".

كما تحدثت عن علاقة الأمير هاري بوالده أمير ويلز.

وردا على سؤال من الصحفية، أليسون بي ديفيس، عن تأثير قضية الخصوصية ضد صحيفة "ميل أون صنداي"، قالت ميغان: "قال لي هاري: لقد فقدت والدي في هذه العملية".

وأضافت: "لا يجب أن يكون الأمر هو نفسه بالنسبة لهم كما كان بالنسبة لي، ولكن هذا قراره".

وقالت متحدثة باسم الدوقة في وقت لاحق، لبي بي سي نيوز، إن ميغان كانت تشير إلى والدها، الذي كانت بعيدة عنه، وكانت تقول إنها تأمل ألا يحدث نفس الشيء لزوجها.

وقال مصدر مقرب من الأمير تشارلز لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه) إنه سيشعر بالحزن إذا شعر الأمير هاري بفقدان علاقتهما، مضيفًا: "أمير ويلز يحب كلا ابنيه".

وكان الأمير هاري، البالغ من العمر 37 عامًا، قد قال سابقًا إن والده الأمير تشارلز "توقف عن تلقي مكالماتي"، بعد أن استقال الزوجان من منصبيهما كعضوين كبيرين في العائلة المالكة عام 2020.

وبموجب هذا الترتيب، تخلى الزوجان عن ألقابهما في السمو الملكي، وأصبحا قادرين على العمل بشكل مستقل من الناحية المالية. ويحتفظ هاري بلقب الأمير بموجب ولادته ضمن العائلة المالكة.

قبل ذلك، ورد أن عائلة ساسكس وضعت رؤية لمواصلة العمل كأفراد في العائلة المالكة في الكومنولث وكسب أموالهم الخاصة، على أمل أن يقلل ذلك من "الضجيج" حولهم.

وقالت ميغان لمجلة "ذا كت": "هذا، لأي سبب من الأسباب، شيء لم يُسمح لنا بفعله، على الرغم من أن العديد من أفراد العائلة الآخرين يفعلون ذلك الشيء بالضبط".

بعد إعلان أنهما سيتنحيان عن واجباتهما الملكية، انتقل الأمير هاري وميغان في البداية إلى كندا في يناير/ كانون الثاني عام 2020.

ولكن بعد أن قالت كندا إنها ستتوقف عن توفير الأمن للأسرة، انتقلت الأسرة إلى كاليفورنيا، حيث كانا يعيشان في منزل وفره الممثل والمنتج الأمريكي "تايلر بيري" قبل شراء منزلهما الخاص في بلدة مونتيسيتو.

سألت ديفيس - وهي كاتبة مقالات أجرت مقابلات مع مشاهير مثل جادا بينكيت سميث ولينا دونهام - ميغان عما إذا كانت تعتقد أن هناك مجالًا للتسامح بينها وبين أفراد العائلة المالكة وعائلتها الخاصة.

ردت الدوقة: "أعتقد أن التسامح مهم حقًا. إن عدم التسامح يتطلب الكثير من الطاقة".

"لكن الأمر يتطلب الكثير من الجهد للمسامحة. لقد بذلت حقًا مجهودا حثيثا، خاصة مع العلم أنني أستطيع قول أي شيء".

وورد أيضا في هذه المقابلة مع ميغان:

تحدثت عن مخاوفها من أن البقاء في المملكة المتحدة قد يعرض ابنها، أرشي، البالغ من العمر ثلاثة أعوام، لاهتمام مفرط من وسائل الإعلام.

انتقدت عدم سيطرتها على نشر الصور العائلية، عندما كانت من كبار الشخصيات الملكية.

قالت إن أرشي يتعلم أهمية الأخلاق، مع تكرار عبارة "الأخلاق تصنع الرجل" على مسامعه في كثير من الأحيان.

تحدثت عن كيف قاوم الزوجان في البداية مشاهدة منزلهما في كاليفورنيا، الذي بلغ ثمنه 14.65 مليون دولار، لأنهما لم يعتقدا أنهما قادران على شرائه.

كشفت أنها حزمت أمتعتهما (للمغادرة) في مقر إقامتهما، في وندسور، أثناء زيارتها لحضور اليوبيل البلاتيني للملكة.

كشفت أنها كانت تفكر في العودة إلى انستغرام.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، انتقل الأمير هاري وميغان في البداية إلى كندا في يناير/ كانون الثاني عام 2020، قبل أن يستقرا في الولايات المتحدة

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كانت مقابلة ميغان مع مجلة "ذا كت" جزءًا من جهد ترويجي لـ بودكاست عبر خدمة سبوتيفاي للدوقة، بعنوان النماذج الأصلية، الذي تم إطلاقه الأسبوع الماضي.

ومن بين الضيوف الذين سيظهرون فيه المغنية ماريا كاري، وأسطورة التنس سيرينا ويليامز، حيث يعد العرض "بفحص وتشريح وتقويض الأفكار التي تحاول إعاقة النساء".

وقد وقعت عائلة ساسكس صفقات مع شركتي سبوتيفاي ونتفليكس منذ مغادرة بريطانيا.

وأخبر الأمير هاري الصحفية ديفيس أنه لا يعتقد أن بعض أفراد العائلة المالكة يمكنهم العيش والعمل معًا بشكل وثيق، كما يفعل هو وزوجته.

ووصف المقال كيف يدير الزوجان شركتهما "أرش ويل" أثناء جلوسهما على مكتب واحد في غرفة منزلية مشتركة.

وقال الأمير هاري: "معظم الناس الذين أعرفهم والعديد من أفراد عائلتي غير قادرين على العمل والعيش معًا".

وأضاف: "إنه أمر غريب حقًا لأنه يبدو وكأنه ضغط كبير. لكنه طبيعي وعادي".

خاض كل من هاري وميغان معارك قانونية مع بعض وسائل الإعلام البريطانية، وأخبرت الدوقة الصحفية ديفيس أنها لم تكن لتتمكن من اصطحاب أرشي من المدرسة في بريطانيا "إلا بموجب جلسة ملكية مرتبة مع نحو 40 شخصًا من الصحفيين المقيدين ليلتقطوا الصور".

وقالت: "آسفة، لدي مشكلة في ذلك. هذا لا يجعلني مهووسة بالخصوصية. هذا يجعلني أما قوية وجيدة أحمي طفلي".

لكن العديد من المراسلين الملكيين استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي، ليقولوا إن الأمر لم يكن كذلك.

صدر الصورة، Campbell Addy for The Cut التعليق على الصورة، نُشرت المقابلة المكونة من 6450 كلمة في مجلة "ذا كت" الأمريكية، وهي جزء من مجلة نيويورك