ميخائيل غورباتشوف: بوتين لن يحضر جنازة الزعيم السوفيتي الراحل

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صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، ميخائيل غورباتشوف (يسار) وفلاديمير بوتين عام 2004

أكد قصر الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر جنازة ميخائيل غورباتشوف، آخر زعيم للاتحاد السوفيتي.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن جدول عمل بوتين لن يسمح له بحضور الحدث يوم السبت المقبل.

وقال إن الزعيم الروسي قدم تعازيه في مستشفى موسكو، حيث توفي غورباتشوف يوم الثلاثاء الماضي عن 91 عاما.

وقد ساعدت إصلاحات غورباتشوف في إنهاء الحرب الباردة، لكنها شهدت زوال الاتحاد السوفيتي وهو ما أعرب بوتين عن الأسى إزائه.

في عام 2005، قال الرئيس الروسي إن تفكك الاتحاد السوفياتي كان "أكبر كارثة جيوسياسية في القرن (العشرين)".

ومع ذلك، في برقية تعزية لعائلة غورباتشوف يوم الأربعاء، وجه بوتين رسالة أكثر تصالحية، واصفا إياه بأنه "سياسي ورجل دولة كان له تأثير كبير على مسار تاريخ العالم".

وأظهر التلفزيون الرسمي الروسي، الخميس، لقطات لبوتين وهو يضع ورودا حمراء بجانب نعش غورباتشوف في المستشفى الطبي المركزي بموسكو.

وقال بيسكوف للصحفيين "لسوء الحظ، فإن جدول عمل الرئيس لن يسمح له بالقيام بذلك في الثالث من سبتمبر/ أيلول، لذلك قرر القيام بذلك اليوم".

وسوف تقام جنازة غورباتشوف، التي ستكون مفتوحة للجمهور، في قاعة الأعمدة في موسكو.

وبعد ذلك سيدفن في مقبرة نوفوديفيتشي بالمدينة، بجوار زوجته "رايسا" التي توفيت عام 1999.

وقال بيسكوف إن مراسم تشييع غورباتشوف ستشمل "عناصر" جنازة رسمية، وإن الدولة تساعد في تنظيمها.

لن يكون بوتين هو الغائب الوحيد البارز عن الجنازة. فالعديد من القادة الأجانب الذين كان من المتوقع أن يحضروا ممنوعون حاليًا من دخول الأراضي الروسية، ردًا على العقوبات الغربية المفروضة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.