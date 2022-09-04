اعتقال أمريكي سرق طائرة وهدد بتحطيمها

قبل ساعة واحدة

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو التعليق على الفيديو، مقطع سجله أحد شهود العيان لطائرة فوق نهر ميسيسيبي، بعد التهديد

اعتقلت السلطات الأمريكية رجلا هدّد بتحطيم طائرة فوق متجر وول مارت الشهير.

وقد حلّق المتهم بالطائرة فوق المتجر لساعات، في ولاية ميسيسيبي، فاضطرت السلطات لإخلائه قبل أن يهبط المتهم بطائرته ليجد الشرط في انتظاره حيث اعتقلته فورا، ووجهت له عدة تهم بينها السرقة والتهديد بأعمال إرهابية.

وقالت الشرطة، إن المتهم كان يعمل في مطار محلي، ولا يحمل رخصة للطيران رغم أنه تلقى عددا من الدروس.

ويعتقد أن المتهم سرق الطائرة "بيتشكرافت" ثنائية المحركات، والتي يمكنها حمل 11 شخصا، في الخامسة فجرا بالتوقيت المحلي.

وبعد قليل من إقلاعه بالطائرة، اتصل المتهم بخدمة الطوارىء، وقال إنه ينوي قيادتها، إلى متجر وولمارت، القريب،كي يحطمها فيه.

وبدأت الشرطة بشكل فوري إخلاء المتجر والمباني المجاورة من جميع العاملين والزوار محذرة من "وضع خطير".

وقال مدير الشرطة المحلية، إن مفاوضي الشرطة تمكنوا من التواصل مع المتهم، وأقنعوه بالهبوط بها بسلام، في مدرج المطار، وهو الأمر الذي لم يتدرب عليه المتهم قبل ذلك، لكن قيامه بذلك كان يعني أنه ألغى خطته السابقة.

ولم تنشر الشرطة حتى الآن أي تفاصيل عن مضمون المفاوضات.

وراقب الملاحون الأرضيون مسار الطائرة غير المألوف فوق المنطقة، رغم أنها كانت تأخذ مسارا واسعا.

وبعد قليل، أظهر بث مباشر لأحد الصحفيين، الطائرة، وهي رابضة فوق مدرج المطار.

وكانت الاتصالات مع الطائرة قد انقطعت لبضع دقائق، قبل هبوطها مباشرة، ما أثار المخاوف من أن وقودها قد نفد.