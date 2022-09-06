بالصور: رؤساء الوزراء الذين كلفتهم الملكة اليزابيث الثانية منذ جلوسها على العرش
كلفت الملكة كل رؤساء الوزراء بتشكيل الحكومة منذ أنتوني إيدن في عام 1955، لكن ليز تراس كانت أول رئيس للوزراء يتوجه إلى اسكتلندا للقاء الملكة.
ففي خرق للتقاليد، لم تلتقِ رئيسة الوزراء الجديدة بالملكة في لندن في قصر باكنغهام.
وبدلاً من ذلك، عقدت الملكة اجتماعاً مع رئيسة الوزراء الجديدة في بالمورال.
وجلست الملكة على العرش في عام 1952، عندما كان ونستون تشرشل رئيساً للوزراء. في ما يلي صور لها مع جميع القادة الـ16 من حكمها الذي دام 70 عاماً.
هارولد ماكميلان 1957-1963
أليك دوغلاس هوم 1963 - 1964
هارولد ويلسون 1964 - 1970
هارولد ويلسون 1964 - 1970