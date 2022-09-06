بالصور: رؤساء الوزراء الذين كلفتهم الملكة اليزابيث الثانية منذ جلوسها على العرش

قبل 19 دقيقة

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، الملكة مع رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس

كلفت الملكة كل رؤساء الوزراء بتشكيل الحكومة منذ أنتوني إيدن في عام 1955، لكن ليز تراس كانت أول رئيس للوزراء يتوجه إلى اسكتلندا للقاء الملكة.

ففي خرق للتقاليد، لم تلتقِ رئيسة الوزراء الجديدة بالملكة في لندن في قصر باكنغهام.

وبدلاً من ذلك، عقدت الملكة اجتماعاً مع رئيسة الوزراء الجديدة في بالمورال.

وجلست الملكة على العرش في عام 1952، عندما كان ونستون تشرشل رئيساً للوزراء. في ما يلي صور لها مع جميع القادة الـ16 من حكمها الذي دام 70 عاماً.

ونستون تشرشل 1951-1955

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الملكة مع الأمير تشارلز والأميرة آن، التقت بالسير ونستون تشرشل في عام 1953

أنتوني إيدن 1955 - 1957

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الملكة تصافح السير أنتوني إيدن في عام 1956

هارولد ماكميلان 1957-1963

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، هارولد ماكميلان الذي شغل أيضاً منصب مستشار جامعة أكسفورد، يرحب بالملكة في الجامعة في عام 1960

أليك دوغلاس هوم 1963 - 1964

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الملكة تتحدث إلى السير أليك دوغلاس هوم وسيدي هوم خلال حفل استقبال في كاونتي هول في عام 1964

هارولد ويلسون 1964 - 1970

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، هارولد ويلسون مع الملكة عام 1969

إدوارد هيث 1970 - 1974

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الملكة مع إدوارد هيث وريتشارد نيكسون وبات نيكسون في تشيكرز عام 1970

هارولد ويلسون 1964 - 1970

صدر الصورة، Alamy التعليق على الصورة، رحب هارولد ويلسون بالملكة في 10 داونينغ ستريت عام 1976

جيمس كالاهان 1976-1979

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، جيمس كالاهان يلتقي الملكة لتناول طعام الغداء في قلعة وندسور عام 1977

مارغريت تاتشر 1979-1990

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الملكة مع مارغريت ثاتشر ورونالد ريغان في قصر باكنغهام عام 1984

جون ميجور 1990-1997

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، الملكة مع جون ميجور، الثالث من اليسار، ورؤساء الوزراء السابقين مارغريت تاتشر وهارولد ويلسون وإدوارد هيث وجيمس كالاهان في عام 1992

توني بلير 1997-2007

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، صورة للملكة مع توني بلير في قصر باكنغهام أثناء دعوته لتشكيل حكومة في عام 2002

غوردون براون 2007-2010

صدر الصورة، Alamy التعليق على الصورة، غوردون يلتقي براون بالملكة في عام 2007

ديفيد كاميرون 2010-2016

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ديفيد كاميرون في قصر باكنغهام عام 2010 حيث دعته الملكة لتشكيل الحكومة

تيريزا ماي 2016-2019

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، زارت تيريزا ماي قصر باكنغهام عندما أصبحت رئيسة للوزراء في عام 2016

بوريس جونسون 2019-2022

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، زار بوريس جونسون قصر باكنغهام في عام 2019 ليخلف تيريزا ماي

ليز تراس 2022 وما بعدها