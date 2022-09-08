ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تخضع للمراقبة الطبية في قصر بالمورال

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أفاد قصر باكنغهام بأن إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، تخضع للمراقبة الطبية في قصر بالمورال، مقر إقامتها في اسكتلندا؛ إثر قلق لدى الأطباء على صحتها.

وقال القصر الملكي، في بيان رسمي، إنه "بعد تقييم طبي هذا الصباح، أطباء الملكة قلقون على صحة جلالتها وقد أوصوا بأن تظل تحت مراقبة طبية".

وأضاف القصر أن الملكة "لا تزال ترتاح في قصر بالمورال".

وأُبلغ أفراد العائلة بالأنباء عن صحة الملكة.

يأتي هذا الإعلان بعد إلغاء الملكة، 96 عاما، اجتماعا افتراضيا لمجلس مستشاريها الخاص الأربعاء، اتباعا لنصيحة الأطباء لها بالراحة.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، في تغريدة على تويتر، إن "البلاد بأكملها" ستكون "قلقة للغاية" من تلك الأنباء.