الملكة إليزابيث الثانية: حياة في صور

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أصبحت الملكة إليزابيث الثانية، التي اعتلت العرش في عام 1952، صاحبة أطول فترة جلوس على عرش بريطانيا في أيلول/سبتمبر 2015 بعد أن تجاوزت فترة جلوس الملكة فيكتوريا على العرش
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ولدت إليزابيث في 21 من نيسان/ أبريل في لندن، وكانت الابنة الأولى لدوق يورك ألبرت وزوجته إليزابيث باوز ليون.
تلقت إليزابيث وشقيقتها الأصغر مارغريت تعليمهما في المنزل. تبين هذه الصورة الأميرتين وهما تستمتعان بوقتهما بعيدا عن الدروس.
تعودت إليزابيث منذ نعومة أظفارها على التلويح بيدها للأخرين
عقب تنازل الملك ادوارد الثامن في عام 1936، توج والدها ملكا وأصبحت إليزابيث ولية للعهد
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أنتقلت الأميرة إليزابيث وشقيقتها الأميرة مارغريت إلى قلعة ويندسور إلى الغرب من لندن إبان الحرب العالمية الثانية. في الصورة تظهر الأميرتان وهما تشاركان في برنامج "ساعة الطفولة" الذي كانت تبثه بي بي سي.
في عام 1947، اقترنت بقريبها فيليب ماونتباتن (الذي كان في ذلك الوقت يحمل لقب أمير اليونان والدنمارك فيليب) الذي أسبغ عليه لقب دوق أدنبره
ولد أول ابنائهما تشارلز في عام 1948
تولت الأميرة إليزابيث العديد من المسؤوليات الرسمية. في الصورة تظهر وهي تسلم كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى اللاعب بيلي رايت كابتن فريق ولفرهامبتون بعد فوز الفريق على نادي ليستر في نهائي الكأس.
توفي والد إليزابيث الملك جورج السادس في السادس من شباط/ فبراير 1952 عندما كانت هي وزوجها في كينيا، فعادت فوراً إلى البلاد لحضور جنازته
توجت إليزابيث ملكة في كاتدرائية ويستمينستر في يونيو/حزيران 1953
كانت الملكة إليزابيث حريصة على قضاء بعض الوقت مع أبنائها. في الصورة تظهر مع ابنتها الأميرة آن في حديقة قصر ويندسور.
في عام 1966 سلمت الملكة كأس العالم لقائد المنتخب الانجليزي بوبي مور بعد أن تغلب المنتخب على نظيره الألماني بـ4 أهداف لهدفين في المباراة النهائية التي جرت على أرض ملعب ويمبلي
رزق الزوجان بأربعة أبناء وهم تشارلز وآن وأندرو وأدوارد (من اليمين إلى اليسار)
عينت الملكة إليزابيث ابنها الأكبر وولي عهدها تشارلز أميراً لويلز في تموز/ يوليو 1969 في حفل أقيم في قصر كارنارفون
كانت الملكة طيلة فترة حكمها مولعة بالكلاب من فصيلة "الكورغي"
احتفلت البلاد في عام 1977 بيوبيل الملكة الفضي
في آب/ أغسطس 1979 قتل ابن عم الملكة، اللورد لويس ماونتباتن، في تفجير نفذه الجيش الجمهوري الأيرلندي
اقترن ابن الملكة الأكبر الأمير تشارلز في عام 1981 بديانا سبنسر. رزق الزوجان بولدين هما وليام وهاري قبل أن ينفصلا ولقيت ديانا حتفها لاحقا في حادث سير بباريس
زارت الملكة وزوجها الصين في عام 1986
وصفت الملكة في كلمتها السنوية بمناسبة عيد الميلاد عام 1992 بأنه كان "عاماً مريعاً" معبرة عن حزنها على انهيار زيجات أبنائها والحريق الذي أتى على جزء كبير من قلعة وندسور
بعد الفوز الكاسح الذي حققه حزب العمال في انتخابات عام 1997، أصبح ينظر إلى بريطانيا بوصفها "بريطانيا الجذابة". في الصورة تظهر الملكة وهي تقابل فريق سبايس غيرلز الغنائي
تعرضت الملكة لانتقادات في الصحف لتلكؤها في الظهور علناً فور وفاة الأميرة ديانا
احتفلت الملكة الأم في عام 2000 بعيد ميلادها المئوي
في عام 2002، توفيت الملكة الأم بعد وقت قصير من وفاة شقيقة اليزابيث الأميرة مارغريت. هاتان الفاجعتان زادتا من تعاطف الشعب مع الملكة التي احتفلت في صيف ذلك العام بيوبيلها الذهبي
في عام 2005، حضرت الملكة الزواج الثاني لابنها البكر وولي عهدها تشارلز من كاميلا باركر بولز
الملكة وزوجها وأمير ويلز وزوجته يحضرون جانبا من مهرجان ألعاب برايمار في اسكتلندا
التقطت هذه الصورة للملكة وهي تبدو وحيدة اثناء افتتاح مقر جمعية التنس في روهامبتون جنوب غربي لندن في عام 2007
في الكلمة التي ألقتها الملكة بمناسبة بلوغها سن الـ80 في عام 2006، نقلت عن الكوميدي غراوشو ماركس قوله "بإمكان كل إنسان أن يصبح كهلا، فما عليه سوى أن يعيش لفترة طويلة" في العام التالي احتفلت الملكة وزوجها بعيد زواجهما الـ60.
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في أيار/مايو 2011، أصبحت الملكة اليزابيث أول عاهل بريطاني يزور جمهورية إيرلندا. وضعت الملكة إكليلا من الزهور عند حديقة الذاكرة في دبلن التي أنشئت لإحياء ذكرى أولئك الذين قاتلوا في سبيل استقلال ايرلندا عن بريطانيا
كان زفاف حفيدها وليام وكيت ميدلتون في عام 2011 من أسعد اللحظات في حياة الملكة خلال سنواتها الأخيرة
كادت الملكة أن تفقد قبعتها عند وصولها إلى قاعدة فالي الجوية في انغلسي في يوم عاصف لزيارة حفيدها الأمير وليام
في عام 2011، افتتحت الملكة مبنى تابعا لوزارة العدل في قلب لندن
احتفلت البلاد في عام 2012 بيوبيل الملكة الماسي. وبلغت الاحتفالات ذروتها بإقامة استعراض مائي في نهر التايمز في يوم ماطر
افتتحت الملكة في عام 2012 أولمبياد لندن
في تمام الساعة الخامسة والنصف من عصر التاسع من أيلول/سبتمبر 2015 بلغت مدة ولاية الملكة اليزابيث 23,226 يوما و16 ساعة و30 دقيقة متجاوزة بذلك فترة ولاية جدتها الكبيرة الملكة فيكتوريا. أمضت الملكة ذلك اليوم في اسكتلندا
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قالت الملكة: "عندما كنت في الـ21 من عمري، كرست حياتي لخدمة شعبنا، ورجوت الله مساعدتي في تحقيق ذلك الوعد. ورغم أنني قطعت ذلك العهد وأنا في سني شبابي وقدرتي على تقدير الأمور لم تنضج بعد، لكنني لست نادمة على ذلك ولن أتراجع عن أي كلمة منه"
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