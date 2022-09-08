الملكة إليزابيث الثانية: حياة في صور

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في الكلمة التي ألقتها الملكة بمناسبة بلوغها سن الـ80 في عام 2006، نقلت عن الكوميدي غراوشو ماركس قوله "بإمكان كل إنسان أن يصبح كهلا، فما عليه سوى أن يعيش لفترة طويلة" في العام التالي احتفلت الملكة وزوجها بعيد زواجهما الـ60.