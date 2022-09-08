الملكة إليزابيث الثانية: حياة في صور

الملكة إليزابيث الثانية في عام 1951

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أصبحت الملكة إليزابيث الثانية، التي اعتلت العرش في عام 1952، صاحبة أطول فترة جلوس على عرش بريطانيا في أيلول/سبتمبر 2015 بعد أن تجاوزت فترة جلوس الملكة فيكتوريا على العرش

تعميد أليزابيث

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ولدت إليزابيث في 21 من نيسان/ أبريل في لندن، وكانت الابنة الأولى لدوق يورك ألبرت وزوجته إليزابيث باوز ليون.

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تلقت إليزابيث وشقيقتها الأصغر مارغريت تعليمهما في المنزل. تبين هذه الصورة الأميرتين وهما تستمتعان بوقتهما بعيدا عن الدروس.

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تعودت إليزابيث منذ نعومة أظفارها على التلويح بيدها للأخرين

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عقب تنازل الملك ادوارد الثامن في عام 1936، توج والدها ملكا وأصبحت إليزابيث ولية للعهد

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أنتقلت الأميرة إليزابيث وشقيقتها الأميرة مارغريت إلى قلعة ويندسور إلى الغرب من لندن إبان الحرب العالمية الثانية. في الصورة تظهر الأميرتان وهما تشاركان في برنامج "ساعة الطفولة" الذي كانت تبثه بي بي سي.

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في عام 1947، اقترنت بقريبها فيليب ماونتباتن (الذي كان في ذلك الوقت يحمل لقب أمير اليونان والدنمارك فيليب) الذي أسبغ عليه لقب دوق أدنبره

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ولد أول ابنائهما تشارلز في عام 1948

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تولت الأميرة إليزابيث العديد من المسؤوليات الرسمية. في الصورة تظهر وهي تسلم كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى اللاعب بيلي رايت كابتن فريق ولفرهامبتون بعد فوز الفريق على نادي ليستر في نهائي الكأس.

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توفي والد إليزابيث الملك جورج السادس في السادس من شباط/ فبراير 1952 عندما كانت هي وزوجها في كينيا، فعادت فوراً إلى البلاد لحضور جنازته

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توجت إليزابيث ملكة في كاتدرائية ويستمينستر في يونيو/حزيران 1953

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كانت الملكة إليزابيث حريصة على قضاء بعض الوقت مع أبنائها. في الصورة تظهر مع ابنتها الأميرة آن في حديقة قصر ويندسور.

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في عام 1966 سلمت الملكة كأس العالم لقائد المنتخب الانجليزي بوبي مور بعد أن تغلب المنتخب على نظيره الألماني بـ4 أهداف لهدفين في المباراة النهائية التي جرت على أرض ملعب ويمبلي

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رزق الزوجان بأربعة أبناء وهم تشارلز وآن وأندرو وأدوارد (من اليمين إلى اليسار)

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عينت الملكة إليزابيث ابنها الأكبر وولي عهدها تشارلز أميراً لويلز في تموز/ يوليو 1969 في حفل أقيم في قصر كارنارفون

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كانت الملكة طيلة فترة حكمها مولعة بالكلاب من فصيلة "الكورغي"

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احتفلت البلاد في عام 1977 بيوبيل الملكة الفضي

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في آب/ أغسطس 1979 قتل ابن عم الملكة، اللورد لويس ماونتباتن، في تفجير نفذه الجيش الجمهوري الأيرلندي

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اقترن ابن الملكة الأكبر الأمير تشارلز في عام 1981 بديانا سبنسر. رزق الزوجان بولدين هما وليام وهاري قبل أن ينفصلا ولقيت ديانا حتفها لاحقا في حادث سير بباريس

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زارت الملكة وزوجها الصين في عام 1986

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وصفت الملكة في كلمتها السنوية بمناسبة عيد الميلاد عام 1992 بأنه كان "عاماً مريعاً" معبرة عن حزنها على انهيار زيجات أبنائها والحريق الذي أتى على جزء كبير من قلعة وندسور

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بعد الفوز الكاسح الذي حققه حزب العمال في انتخابات عام 1997، أصبح ينظر إلى بريطانيا بوصفها "بريطانيا الجذابة". في الصورة تظهر الملكة وهي تقابل فريق سبايس غيرلز الغنائي

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تعرضت الملكة لانتقادات في الصحف لتلكؤها في الظهور علناً فور وفاة الأميرة ديانا

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احتفلت الملكة الأم في عام 2000 بعيد ميلادها المئوي

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في عام 2002، توفيت الملكة الأم بعد وقت قصير من وفاة شقيقة اليزابيث الأميرة مارغريت. هاتان الفاجعتان زادتا من تعاطف الشعب مع الملكة التي احتفلت في صيف ذلك العام بيوبيلها الذهبي

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في عام 2005، حضرت الملكة الزواج الثاني لابنها البكر وولي عهدها تشارلز من كاميلا باركر بولز

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الملكة وزوجها وأمير ويلز وزوجته يحضرون جانبا من مهرجان ألعاب برايمار في اسكتلندا

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التقطت هذه الصورة للملكة وهي تبدو وحيدة اثناء افتتاح مقر جمعية التنس في روهامبتون جنوب غربي لندن في عام 2007

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في الكلمة التي ألقتها الملكة بمناسبة بلوغها سن الـ80 في عام 2006، نقلت عن الكوميدي غراوشو ماركس قوله "بإمكان كل إنسان أن يصبح كهلا، فما عليه سوى أن يعيش لفترة طويلة" في العام التالي احتفلت الملكة وزوجها بعيد زواجهما الـ60.

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في أيار/مايو 2011، أصبحت الملكة اليزابيث أول عاهل بريطاني يزور جمهورية إيرلندا. وضعت الملكة إكليلا من الزهور عند حديقة الذاكرة في دبلن التي أنشئت لإحياء ذكرى أولئك الذين قاتلوا في سبيل استقلال ايرلندا عن بريطانيا

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كان زفاف حفيدها وليام وكيت ميدلتون في عام 2011 من أسعد اللحظات في حياة الملكة خلال سنواتها الأخيرة

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كادت الملكة أن تفقد قبعتها عند وصولها إلى قاعدة فالي الجوية في انغلسي في يوم عاصف لزيارة حفيدها الأمير وليام

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في عام 2011، افتتحت الملكة مبنى تابعا لوزارة العدل في قلب لندن

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احتفلت البلاد في عام 2012 بيوبيل الملكة الماسي. وبلغت الاحتفالات ذروتها بإقامة استعراض مائي في نهر التايمز في يوم ماطر

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افتتحت الملكة في عام 2012 أولمبياد لندن

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في تمام الساعة الخامسة والنصف من عصر التاسع من أيلول/سبتمبر 2015 بلغت مدة ولاية الملكة اليزابيث 23,226 يوما و16 ساعة و30 دقيقة متجاوزة بذلك فترة ولاية جدتها الكبيرة الملكة فيكتوريا. أمضت الملكة ذلك اليوم في اسكتلندا

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قالت الملكة: "عندما كنت في الـ21 من عمري، كرست حياتي لخدمة شعبنا، ورجوت الله مساعدتي في تحقيق ذلك الوعد. ورغم أنني قطعت ذلك العهد وأنا في سني شبابي وقدرتي على تقدير الأمور لم تنضج بعد، لكنني لست نادمة على ذلك ولن أتراجع عن أي كلمة منه"

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