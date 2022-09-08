تشارلز : ملك بريطانيا الجديد

قبل 16 دقيقة

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في اللحظة التي توفيت فيها الملكة انتقل العرش على الفور وبدون مراسم لولي العهد تشارلز أمير ويلز السابق.

لكن هناك عددا من الخطوات العملية، والتقليدية، التي يجب أن يمر بها حتى يتوج ملكا.

ماذا سيطلق عليه؟

أحد أعماله الأولى هو تحديد الاسم الذي سيحمله من الآن فصاعداً وبالفعل اصبح اسمه الرسمي الملك تشارلز الثالث.

فعلى سبيل المثال، كان الاسم الأول لجده جورج السادس هو ألبرت لكن عندما تولى العرش استخدام أحد أسمائه الوسطى. وهو ليس الوحيد الذي يواجه تغيير لقبه.

فعلى الرغم من أنه وريث العرش، فإن الأمير وليام لن يصبح تلقائيا أمير ويلز، ومع ذلك، فقد ورث على الفور لقب والده الآخر وهو دوق كورنوال، وستعرف زوجته كاثرين باسم دوقة كورنوال.

وسيكون هناك أيضا لقب جديد لزوجة تشارلز، التي سيكون لقبها الكامل هو الملكة القرينة Queen Consort.

المراسم الرسمية

في أول 24 ساعة تقريبا بعد وفاة والدته، سيتم إعلان تشارلز ملكا بصفة رسمية، وسيحدث ذلك في قصر سانت جيمس في لندن أمام هيئة مراسمية تُعرف باسم مجلس الجلوس على العرش.

ويتكون هذا المجلس من أعضاء مجلس الملكة الخاص، وهو يضم مجموعة من كبار أعضاء البرلمان في الماضي والحاضر، بالإضافة إلى بعض كبار موظفي الخدمة المدنية، والمفوضين الساميين للكومنولث، وعمدة لندن.

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ويحق نظريا حضور أكثر من 700 شخص، ولكن في ضوء المهلة القصيرة فمن المرجح أن يكون العدد الفعلي أقل بكثير. وفي مجلس الجلوس الأخير في عام 1952 حضر حوالي 200 شخص.

ولا يحضر الملك تقليديا هذا الاجتماع.

وسيتم في الاجتماع الإعلان عن وفاة الملكة إليزابيث من قبل اللورد رئيس مجلس الملكة الخاص (حاليا النائبة بيني موردونت)، وسيتم قراءة الإعلان بصوت عالٍ.

ويمكن أن تتغير صياغة الإعلان، لكنه تقليديا عبارة عن سلسلة من الصلوات والتعهدات لمدح الملكة الراحلة والتعهد بدعم الملك الجديد.

ثم يتم التوقيع على هذا الإعلان من قبل عدد من الشخصيات البارزة بما في ذلك رئيس الوزراء ورئيس أساقفة كانتربري واللورد المستشار وهو وزير العدل.

وكما هو الحال في مثل هذه المراسم، سيكون هناك اهتمام بما قد تم تغييره أو إضافته أو تحديثه، كدليل على حقبة جديدة.

أول إعلان للملك

يجتمع مجلس الجلوس مرة أخرى، عادة بعد يوم واحد، وهذه المرة سيحضر الملك مع مجلس الملكة الخاص.

ولا يوجد "قسم" في بداية عهد الملك البريطاني، على غرار بعض رؤوس الدول الآخرين، مثل رئيس الولايات المتحدة. ولكن هناك إعلان صادر عن الملك الجديد تماشيا مع تقليد يعود تاريخه إلى أوائل القرن الثامن عشر حيث سيؤدي القسم على الحفاظ على كنيسة اسكتلندا.

وبعد ضجة عازفي الأبواق، سيتم إصدار إعلان عام يعلن تشارلز ملكا جديدا، وسيتم ذلك من شرفة فوق محكمة فريري في قصر سانت جيمس، من قبل ضابط رفيع المستوى يُعرف بلقب Garter King of Arms.

وسينادي: "حفظ الله الملك"، ولأول مرة منذ عام 1952 عندما يعزف النشيد الوطني ستكون الكلمات "حفظ الله الملك".

وسيتم إطلاق المدافع لتحية الملك في هايد بارك وبرج لندن ومن السفن البحرية، وسيتم قراءة إعلان تشارلز كملك في أدنبرة وكارديف وبلفاست.

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التتويج

ستكون أهم نقطة رمزية في الجلوس على العرش هي التتويج، عندما يُتوج تشارلز رسميا.

وبسبب الاستعدادات اللازمة، من غير المحتمل أن يحدث التتويج بعد فترة وجيزة من تولي تشارلز حيث تولت الملكة إليزابيث العرش في فبراير/شباط من عام 1952 لكنها لم تتوج حتى يونيو/حزيران من عام 1953.

وأُقيمت مراسم التتويج على مدار الـ 900 عام الماضية في وستمنستر أبي، وكان وليام الفاتح أول ملك يتوج هناك، وسيكون تشارلز هو الأربعين.

وسيقدم رئيس أساقفة كانتربري طقوسا دينية أنجليكانية ويقوم في ذروة المراسم بوضع تاج سانت إدوارد على رأس تشارلز، وهو تاج من الذهب الخالص، يعود تاريخه إلى عام 1661.

وهذا التاج هو القطعة الأساسية في مجوهرات التاج في برج لندن، ولا يرتديه الملك إلا وقت التتويج نفسه (على الأقل لأنه يزن 2.23 كيلوغراما).

وعلى عكس مراسم الزفاف الملكية، فإن التتويج مناسبة رسمية تدفع الحكومة كلفتها، وفي النهاية تقرر قائمة المدعوين.

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وستكون هناك موسيقى وقراءات وطقوس دهن الملك الجديد باستخدام زيوت البرتقال والورد والقرفة والمسك والعنبر.

وسوف يؤدي الملك الجديد قسم التتويج أمام العالم. وخلال هذه المراسم سيحصل على الصولجان والأورب the orb (قطعة من الذهب والمجوهرات على شكل الكرة الأرضية يعلوها صليب) كرموز لدوره الجديد وسيضع رئيس أساقفة كانتربري التاج المصنوع من الذهب الخالص على رأسه.

رأس الكومنولث

أصبح تشارلز رئيسا للكومنولث، وهي هيئة تضم 56 دولة مستقلة ويبلغ عدد سكانها 2.4 مليار شخص. وفي 14 من هذه البلدان، بالإضافة إلى المملكة المتحدة، الملك هو رأس الدولة.

وهذه البلدان الـ 14 هي: أستراليا وأنتيغوا وبربودا وجزر الباهاما وبليز وكندا وغرينادا وجامايكا وبابوا غينيا الجديدة وسانت كريستوفر ونيفيس وسانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين ونيوزيلندا وجزر سولومون جزر وتوفالو.