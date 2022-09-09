الملكة إليزابيث الثانية: الملك تشارلز الثالث ينعي والدته في أول خطاب إلى الأمة

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التعليق على الصورة، الملك تشارلز خلال خطابه

قال الملك تشارلز الثالث، في أول خطاب يوجهه للأمة، إن "الملكة إليزابيث، كانت حياة عيشت بشكل جيد".

وفي نعي عاطفي، "لأمه الحبيبة" قال، "لعل الملائكة ترنم لها، وترشدها إلى الراحة".

وأضاف أن الأمير ويليام وكاثرين سيصبحان أمير وأميرة ويلز. كما عبر عن حبه أيضا، لنجله الأمير هاري وزوجته ميغان.

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية، أطول أفراد العائلة المالكة جلوسا على العرش، بسلام في قصر بالمورال، في اسكتلندا، عن عمر 96 عاما.

وفي أول مهماته الدستورية في موقعه الجديد، التقى الملك، البالغ من العمر 73 عاما، بشكل شخصي، رئيسة الوزراء ليز تراس، في قصر باكينغهام، بعد ظهر الجمعة.

وتم بث الخطاب في الوقت الذي بدأت فيه إجراءات تأبين الملكة الراحلة، في كاتدرائية القديس بولس.

وقال الملك في خطابه "إخلاصها، ووفاؤها، كشخص مستقل، لم يخفتا أبدا، ولم يضعفا، سواء في أوقات التغير والتطور، أو في أوقات الفرح، والاحتفال، أو أوقات الحزن والخسارة".

وأعلن أنه قرر تنصيب نجله ويليام، أميرا لويلز، وزوجه كاثرين، أميرة لويلز.

وعبر عن "حبه لهاري، وميغان، بينما يبنيان حياتهما، في الخارج".

وتحدث عن زوجته منذ 17 عاما، كاميلا البالغة من العمر 75 عاما، والتي ستصبح الملكة القرينة،