الملكة إليزابيث الثانية: ما الذي سيحدث في فترة الحداد الوطني وهل ستغلق المدارس حدادا عليها؟

إلسا مايشمان وجيمس كلارك

بي بي سي نيوز

قبل 57 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images

يتفاعل الناس في جميع أنحاء بريطانيا مع وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وعلى الرغم من أنه سيتم الكشف عن جدول زمني مخطط بعناية للفعاليات الرسمية بشكل منفصل، إلا أنه سيكون لوفاة الملكة تأثير كبير على الحياة اليومية في بريطانيا.

وقالت الحكومة إن فترة الحداد الوطني ستستمر حتى نهاية يوم الجنازة الرسمية للملكة.

وإليكم ما يمكن توقعه، على أنه ينتظر أن يصدر تأكيد العديد من التفاصيل لاحقا.

هل ستعطل المصارف؟

ومن المتوقع أن تقام الجنازة في دير ويستمنستر خلال حوالى 10 أو 11 يوما، على أن يتم تأكيد التاريخ من قبل قصر باكنغهام. ومن المحتمل أن يتم إعلان اليوم عطلة للمصارف "بنك هوليداي"، لكن هذا سيؤكد من قبل القصر والحكومة لاحقا.

وإذا تم إعلان عطلة المصارف، سيتم إغلاق المدارس.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت ستغلق على الإطلاق قبل ذلك الحين. ومن المتوقع أن تصدر وزارة التعليم والإدارات المفوضة توصياتها في هذا الشأن.

هل سيتم إلغاء الفعاليات ؟

تقول الحكومة إنه لا يوجد التزام بإلغاء أو تأجيل الفعاليات خلال فترة الحداد الوطني، أو إغلاق أماكن الترفيه. وتقول إن هذه القرارات متروكة للجهات المنظمة لتقرر بشكل فردي. لكن عددا من الفعاليات التي كان من المقرر أن تجري في غضون 24 ساعة أو نحو ذلك بعد إعلان وفاة الملكة، قد تم إلغاؤها بالفعل قبل الإدلاء بهذا البيان، وتبعها آخرى.

ولن تقام مباريات كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري الإنجليزي لكرة القدم أو في اسكتلندا أو أيرلندا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك يومي الجمعة والاثنين. كما تم تأجيل جميع المباريات في الدوري الممتاز للسيدات وبطولة السيدات وكأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات في نهاية هذا الأسبوع.

وتم تأجيل جميع السباقات يومي الجمعة والسبت من قبل هيئة سباق الخيل البريطانية.

وفي لعبة الغولف، لن يكون هناك لعب في بطولة "بي إم دبليو بي جي إي" يوم الجمعة. وتم تأجيل اليوم الثاني من مباراة الكريكيت التجريبية بين إنجلترا وجنوب إفريقيا، مع عدم وجود تأكيد على ما إذا كانت بقية مباريات اللعبة التي تستغرق خمسة أيام ستقام.

ولن تستمر المراحل الثلاث الأخيرة من سباق الدراجات في جولة بريطانيا، المقرر إجراؤه من الجمعة إلى الأحد.

تم تأجيل مباريات اتحاد الرغبي في الدوري الممتاز يوم الجمعة، لكن المباريات ستقام خلال عطلة نهاية الأسبوع، يسبقها دقيقة صمت، كما ستنطلق "غريت نورث ران" يوم الأحد.

وقالت الجهة المسؤولة عن فعاليات باركرون، (وهي عبارة عن مجموعة من الفعاليات للمشاة والعدائين والمتطوعين والتي تقام صباح كل يوم سبت على مسافة يبلغ طولها 5 كيلومترات)، إنها لن تطلب من أي من منظميها إلغاء الأحداث، لكن المتطوعين المقبولين أو مالكي الأراضي قد يقررون عدم إجراء الجولات.

وتم إلغاء عروض "بي بي سي برومز" الموسيقية يومي الخميس والجمعة، إلى جانب عرض "لاست نايت أوف ذا برومز" يوم السبت.

ومن المتوقع أن تستمر العروض المسرحية في جميع أنحاء بريطانيا، مع التزام دقيقة صمت. ولكن ألغي حفل توزيع جائزة ميركوري الموسيقية مساء الخميس بعد إعلان الخبر.

وتم تأجيل مؤتمر اتحاد النقابات الذي كان من المقرر عقده في برايتون الأسبوع المقبل وستتم إعادة جدولته إلى تاريخ لاحق.

وتنص التوجيهات الحكومية على أنه إذا تم التخطيط لمباريات أو أحداث رياضية في يوم الجنازة، فقد ترغب المنظمات في تعديل المواعيد حتى لا تتعارض مع خدمة الجنازة أو المواكب.

وظلت بعض المتاجر مغلقة يوم الجمعة، بما في ذلك "سيلفريدجز وفرنش كونيكشن وليبرتي". وقال متجر هارودز إنه سيتم إغلاقه في يوم الجنازة، وقد تفعل الشركات الأخرى الشيء نفسه.

هل ستستمر إضرابات السكك الحديدية والبريد؟

أعلن اتحاد السكك الحديدية والبحرية والنقل أنه سيتم إلغاء الإضرابات المخطط لها يومي 15 و17 سبتمبر/أيلول كعلامة على الاحترام. كما ألغت نقابة موظفي النقل الذين يتقاضون رواتب الإضرابات المخطط لها في هذا الشهر.

كما تم إلغاء الإضرابات البريدية يوم الجمعة من قبل نقابة عمال الاتصالات.

هل ستكون هناك أي مراسم تذكارية أخرى قبل الجنازة؟

صدر الصورة، Reuters

وستقام صلاة إحياء الذكرى في كاتدرائية القديس بولس يوم الجمعة، بحضور رئيسة الوزراء وكبار الوزراء الآخرين.

ولأن وفاة الملكة كانت في اسكتلندا، سوف يرقد نعشها في كاتدرائية سانت جايلز في إدنبره. وقد يُسمح للجمهور بإلقاء نظرة الوداع على نعش الملكة، على الأرجح يوم الإثنين.

وسيتم بعد ذلك نقل النعش جوا إلى لندن، حيث سيسمح لمئات الآلاف من الأشخاص بالتوافد على مدى أربعة أيام لتقديم العزاء وإلقاء نظرة وتحية الوداع على الجثمان الذي يكون مسجى في قاعة ويستمنستر .

سيتم تنكيس علم الاتحاد عند منتصف السارية على المباني الحكومية حتى صباح اليوم التالي للجنازة. ستعود الأعلام إلى أعلى السارية لمدة 24 ساعة بدءا من الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش يوم السبت للاحتفال بإعلان الأمير تشارلز ملكا، قبل العودة إلى نصف السارية ثانية.

وقرعت الأجراس في دير ويستمنستر وكاتدرائية القديس بولس وقلعة وندسور والكنائس في جميع أنحاء البلاد تكريما للملكة.

وأطلقت 96 إطلاقة مدفعية تحية، للاحتفال بكل عام من حياتها، في هايد بارك وبرج لندن وستونهنغ وقلعة إدنبره وأماكن أخرى.

كيف يمكن أيضا تقديم الاحترام للملكة؟

يمكن للناس التوقيع على كتاب تعزية عبر الإنترنت على موقع العائلة المالكة، لكن لن تكون هناك دفاتر لكتابة التعازي في المساكن الملكية. ويمكن لأي منظمة أن تفتح دفتر سجل تعزية وستكون هناك فرص لتوقيعه في مواقع في جميع أنحاء البلاد، مثل قاعات مراكز المدن وبعض الكاتدرائيات.

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، وقع زوار كاتدرائية ليفربول على كتاب تعزية

وسيتم إنشاء حديقة زهور تذكارية في غرين بارك بلندن يوم السبت، وسيكون المكان الرئيسي المخصص لوضع الزهور بالقرب من قصر باكنغهام. يمكن أيضا وضع الزهور في مواقع محددة بالقرب من المساكن الملكية الأخرى في بالمورال وندسور وساندرينغهام وفي قلعة هيلزبورو في بلفاست وقصر هوليرودهاوس في إدنبره وعند مدخل مجلس مدينة كارديف.

وقد تكون هناك أماكن داخل المجتمعات المحلية حيث يمكن ترك الزهور أو كلمات الثناء والتعزية، مثل دار البلدية أو الكنيسة وتنصح الحكومة بمراجعة المجالس أو وسائل الإعلام المحلية.