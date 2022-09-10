الملكة إليزابيث الثانية: صور لوداع وتأبين ملكة بريطانيا الراحلة في مختلف أنحاء العالم

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صدر الصورة، BIANCA DE MARCHI/EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOCK التعليق على الصورة، في أستراليا، صورة للملكة تعرض على شراع دار الأوبرا في سيدني بعد أن أُظلمت تأبينا لملكة بريطانيا.

انهالت التعازي من جميع أنحاء العالم بوفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، صورة للملكة موشحة بشريط أسود إلى جوار سجلات العزاء في مدخل الجمعية التشريعية في كوينز بارك في ولاية أونتاريو الكندية

وتجمعت الحشود لتأبين الملكة ورثائها والتعبير عن الحزن لفقدها.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، رجل يؤبن الملكة إليزابيث الثانية مبديا مشاعر الإجلال أمام صورة لها وضعت في الكنيسة الإنجيليكانية في العاصمة الروسية موسكو

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، إشعال الشموع للمشاركة في تأبين ملكة بريطانيا الراحلة في براغ في جمهورية التشيك

صدر الصورة، PHOTO BY FRANCK ROBICHON/EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOCK التعليق على الصورة، امرأة تؤدي التحية وتنحني إجلالا لملكة بريطانيا الراحلة أمام كمية كبيرة من باقات الزهور التي وضعت لتأبين الملكة يُرجح أنها أمام السفارة البريطانية في طوكيو باليابان

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، طلاب يدرسون الفنون في مدينة مومباي الهندية أثناء رسم صور شخصية لملكة بريطانيا الراحلة للتعبير عن نهاية فترة حكمها للمملكة المتحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، وضع مجلس مدينة بنيدورم الإسبانية في مكان بارز وسط المدينة سارية علم علق عليها علم الملكة المتحدة منكسا في منتصفها تأبينا لرحيل الملكة إليزابيث الثانية

تصدر زعماء دول الكومنويلث، 56 دولة، العناوين الرئيسية للأخبار وهم يتقدمون بتحيات التأبين للملكة. ونعى رئيس غانا، نانا أكوفو أدو، الملكة إليزابيث الثانية، وأشاد بدورها في إحداث "تحول كبير في الاتحاد".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الصحف في العاصمة الكينية نيروبي نعت ملكة بريطانيا

وتوفيت إليزابيث الثانية، الملكة الأكثر بقاء على عرش المملكة المتحدة، في قلعة بالمورال عن عمر يناهز 96 سنة بعد 70 عاما في حكم البلاد.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تجمع لتأبين ملكة بريطانيا أمام صورة عملاقة لها قبالة الساحل في منطقة "برومينادو دو أنغليه، الممشى الإنجليزي، في مدينة نيس الفرنسية

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، في ضاحية من ضواحي مدينة أمريستار الهندية، يقف فنان متخصص في صناعة التماثيل الورقية حاملا نموذجا لجسر برج لندن صنعه لتأبين الملكة الراحلة التي وضع لها صورة في أعلى هذا النموذج الورقي

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، وزراء الطاقة والمناخ الأوروبيون يقفون دقيقة حداد على ملكة بريطانيا قبل بدء اجتماعهم في العاصمة البلجيكية بروكسل

فتحت سجلات العزاء حول العالم أمام الجميع بما في ذلك الشخصيات البارزة والجمهور العام على حدٍ سواء.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كلمة عزاء كتبها رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في سجل العزاء في السفارة البريطانية في سول

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، صانع حلوى يُعد كعك تذكاري يحمل عبارات لتأبين الملكة إليزابيث الثانية

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، نحت تذكاري على الرمل لتأبين الملكة نفذه سودارشان باتنايك على شاطئ بوري المطل على بحر البنغال في الهند