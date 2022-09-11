نعش الملكة إليزابيث الثانية يبدأ رحلته من قلعة بالمورال - بالصور

قبل 24 دقيقة

صدر الصورة، PA Media

غادر نعش الملكة إليزابيث الثانية قلعة بالمورال في اسكتلندا، لينطلق في رحلة مدتها ست ساعات إلى إدنبرة.

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صدر الصورة، Andy Buchannen / AFP

الأميرة آن، ابنة الملكة الراحلة، وزوجها نائب الأدميرال السير تيم لورانس في سيارة ضمن الموكب الذي يحمل النعش. وستصحب الأميرة آن النعش حتى يصل إلى العاصمة لندن.

صدر الصورة، Phil Noble/Reuters

سيشاهد الآلاف من الناس الموكب خلال رحلته، حيث يتم نقل نعش الملكة الراحلة إلى قصر هوليرود هاوس في اسكتلندا قبل أن يستكمل الرحلة إلى لندن.

صدر الصورة، Hannah McKay/Reuters

صدر الصورة، Jeff J Mitchell/Getty Images

صدر الصورة، Phil Noble/Reuters

ضم الموكب 45 سيارة، حملت أفرادا من العائلة المالكة، وبالإضافة إلى سيارات الحراسة والشرطة ومركبات الدعم.

صدر الصورة، Jeff J Mitchell/Getty Images