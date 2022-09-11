نعش الملكة إليزابيث الثانية يبدأ رحلته من قلعة بالمورال - بالصور
غادر نعش الملكة إليزابيث الثانية قلعة بالمورال في اسكتلندا، لينطلق في رحلة مدتها ست ساعات إلى إدنبرة.
الأميرة آن، ابنة الملكة الراحلة، وزوجها نائب الأدميرال السير تيم لورانس في سيارة ضمن الموكب الذي يحمل النعش. وستصحب الأميرة آن النعش حتى يصل إلى العاصمة لندن.
سيشاهد الآلاف من الناس الموكب خلال رحلته، حيث يتم نقل نعش الملكة الراحلة إلى قصر هوليرود هاوس في اسكتلندا قبل أن يستكمل الرحلة إلى لندن.
ضم الموكب 45 سيارة، حملت أفرادا من العائلة المالكة، وبالإضافة إلى سيارات الحراسة والشرطة ومركبات الدعم.
سيصل نعش الملكة إلى لندن يوم الثلاثاء.