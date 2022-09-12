الملك تشارلز الثالث يتقدم موكب نعش الملكة إليزابيث الثانية في إدنبرة

قبل 24 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، شق الموكب طريقه من قصر هوليرود هاوس إلى كاتدرائية سانت جايلز

اصطف آلاف المواطنين في شوارع مدينة إدنبرة بينما كان الملك تشارلز الثالث وأفراد من العائلة المالكة يتبعون نعش الملكة إليزابيث الثانية في شارع رويال مايل.

وشق الموكب طريقه من قصر هوليرود هاوس إلى كاتدرائية سانت جايلز.

وسوف تقام في الكاتدرائية مراسم تأبين للملكة على أن يظل النعش بالكاتدرائية حتى بعد ظهر يوم الثلاثاء، مما يسمح للجمهور بإلقاء نظرة على الملكة.

وقطع نعش الملكة رحلة طولها 175 ميلا من بالمورال إلى قصر هوليرود هاوس في إدنبرة يوم الأحد.

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وكان الملك، الذي ألقى خطابا في وقت سابق أمام غرفتي البرلمان، قد سافر وبرفقته الملكة القرينة، كاميلا، إلى إدنبرة يوم الاثنين، ووصلا قبل الساعة 12:30 بقليل بالتوقيت المحلي.

وكان في استقباله في المطار الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا ستيرجن، والوزير الاسكتلندي أليستر جاك، والوزير الأول في إدنبرة، روبرت ألدريدج.

وبعدها توجه الملك إلى قصر هوليرود هاوس، واستقبلته الحشود بالتصفيق، كما التقى وبرفقته الملكة القرينة عددا من الجمهور.

وقضى الملك بعض الوقت يصافح الجمهور ويتلقى منهم باقات زهور.

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وشارك الملك وأعضاء آخرون من العائلة المالكة مراسم تاريخية لتسليم مفاتيح مدينة إدنبرة للملك تشارلز الثالث.

ووفق التقاليد، أعادها الملك وعهد بحفظها إلى المسؤولين المنتخبين في المدينة. كما تفقد الملك تشارلز الثالث حرس الشرف من الفوج الملكي الاسكتلندي.

وشارك بعد ذلك في الموكب إلى الكاتدرائية، حيث تقام صلاة تأبين للملكة.

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، شارك الملك تشالز الثالث في مراسم تسليم مفاتيح المدينة

وحذر مجلس مدينة إدنبرة من أنه سيكون هناك مساحة محدودة في طريق رويال مايل لمشاهدة الموكب، وطلب من أولئك الذين يرغبون في الحضور أن يصلوا المكان قبلها بوقت طويل.

وسوف يظل نعش الملكة في كاتدرائية سانت جايلز تحت مراقبة مستمرة لمدة 24 ساعة، تحت حراسة سلاح الرماية الملكي.

وسوف يسمح للمعزين بالتقدم إلى النعش اعتبارا من الساعة 17:30 يوم الاثنين. وحذرت السلطات الجمهور من أن الوقوف في طابور الانتظار قد يصل إلى ساعات.

كما نصحت المعزين بإحضار طعامهم ومشروباتهم، على أن يسمح لهم بمغادرة طابور الانتظار لفترة وجيزة لاستخدام المرافق.

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، الملك تشالز الثالث أثناء تفقد حرس الشرف

وسوف تُتبع عمليات تفتيش أمنية على غرار المطارات لدخول كتدرائية القديس جايلز، مع تطبيق قيود معينة على الهواتف المحمولة، وعدم السماح بالتصوير والتسجيل.

وطلبت العائلة المالكة ترك باقات الزهور للتأبين في قصر هوليرود هاوس.

وسوف يُنقل نعش الملكة يوم الثلاثاء جوا من مطار إدنبرة إلى قصر باكنغهام.