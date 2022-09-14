كيف يتأثر رئيس كينيا الجديد وليام روتو بالدين؟

إيفلين موسامبي

بي بي سي نيوز - نيروبي

قبل 51 دقيقة

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وليام روتو الرئيس الجديد لكينيا هو أول رئيس مسيحي إنجيلي للبلاد ومن المرجح أن يولي الدين أهمية كبرى ويضعه في مركز الصدارة، بعد أن لعب دورا رئيسيا في فوزه في الانتخابات.

روتو البالغ من العمر 55 عاما لا يخجل من المجاهرة بدينه، وكان صريحا في تحفظه على قضايا مثل حقوق المثليين والإجهاض، والتي من المحتمل أن يعود النقاش حولها مجددا خلال فترة ولايته.

والرئيس روتو مغرم باقتباس الكتاب المقدس والصلاة وحتى البكاء في الأماكن العامة. خلال حملته الانتخابية. سخر منه خصومه واصفين إياه بـ "نائب يسوع" - وهو شعار سرعان ما تبناها أنصاره.

كان أول ما فعله بعد أن أيدت المحكمة العليا فوزه في انتخابات الشهر الماضي هو الركوع على ركبتيه والصلاة إلى جانب زوجته ريتشل والقادة الآخرين الذين كانوا في الغرفة.

وقد بنى روتو وزوجته كنيسة صغيرة في المجمع حيث مقر إقامتهما في ضاحية كارين بالعاصمة نيروبي.

وصلى زعيم مسلم أيضا في المجمع بعد صدور قرار المحكمة العليا، موضحا أنه على الرغم من إيمان روتو القوي بالمسيحية فإنه يخطط ليكون زعيما لكافة أفراد الشعب من جميع الأديان. وتتميز المجتمعات الدينية المختلفة في كينيا بشكل عام بحالة من التعايش السلمي، ويتمتع الرئيس الجديد أيضا بدعم العديد من المسلمين.

الأسقف ديفيد أوغيندي، عضو التحالف الإنجيلي في كينيا، قال إنه يأمل أن تدافع حكومة روتو عن القيم وتحترم كون كينيا مجتمعا دينيا.

كينيا بلد مؤمنين متدينين، حتى أن رئيسة المحكمة العليا، مارثا كومي، وصفت حكم المحكمة بتأكيد انتصار روتو بأنه "عمل إلهي" وليس صنيع المحكمة.

كنائب للرئيس، كان تأثير روتو الديني على الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا الكاثوليكي واضحا أيضا خلال فترة ولايتهما الأولى، لا سيما أثناء سعيهما لتبرئة اسميهما في المحكمة الجنائية الدولية من تهم تتعلق بالعنف الذي اندلع بعد الخلاف الشديد في انتخابات 2007.

ارتاد الاثنان مرارا وتكرارا الكنائس الإنجيلية للصلاة وحظيا بالتعاطف من قبل العامة أثناء محاولتهما تجنب المحاكمة، وهو الشيء الذي حققاه عندما أسقط الادعاء التهم الموجهة ضد كينياتا في عام 2014، وألغت المحكمة القضية ضد روتو في عام 2016.

وُلد الرئيس روتو في عائلة بروتستانتية، وأصبح بعد ذلك مسيحيا إنجيليا، وقد نشرت وسائل الإعلام المحلية صورا له عندما كان قسا في شبابه.

ولطالما عقدت زوجته اجتماعات للصلاة، وقد نسب روتو في عدة مناسبات نجاحه السياسي إلى دعمها الروحي وإيمانها الراسخ.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تعتنق ريتشل زوجة ويليام روتو نفس المعتقدات الدينية لزوجها

وقد عززت دوركاس، زوجة نائب الرئيس الجديد ريغاتي جاتشاغوا، المصرفية المتقاعدة التي أصبحت قسيسة، حملته الدينية.

تجدر الإشارة إلى أن نحو 85 في المئة من الكينيين مسيحيون - 33 في المئة منهم بروتستانت، و21 في المئة كاثوليك، و20 في المئة مسيحيون إنجيليون و7 في المئة يتبعون الكنائس الأفريقية - بينما حوالي 11 في المئة من سكان البلاد مسلمون، وفقا لآخر تعداد سكاني أجري في عام 2019. وتجدر الإشارة إلى أن عددا قليلا يعتنقون ديانات أخرى وقلما يعترف أحد بأنه ملحد أو حتى لا ديني.

وقال المحلل السياسي مشاريا مونيه لبي بي سي إن جاذبية روتو للمسيحيين من جميع الطوائف كانت عاملا في فوزه في الانتخابات.

وقال مونيني: "أخطأ خصمه رايلا أودينغا عندما تحدث عن استخدام المسيحية لغسيل الأدمغة وعندما تحدثت زوجته إيدا عن تنظيم الكنائس. كل هذه التصريحات عملت لصالح روتو فيما يتعلق بالتصويت".

وقال المحلل السياسي هيرمان مانيورا إنه لن يتفاجئ إذا عين روتو زعماء دينيين في مناصب حكومية لأنهم لعبوا دورا حيويا في دعم حملته.

وأضاف مانيورا: "تماما كما كان الحال في عهد الرئيس موي، من المرجح أن تُعرض العظات والصلوات في الكنيسة بشكل بارز في أخبار وقت الذروة يوم الأحد".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، غالبية الكينيين من المسيحيين المتدينين

ومن المتوقع أن يتخذ روتو موقفا صارما بشأن حقوق المثليين، ففي عام 2015، قبل زيارة لوزير الخارجية الأمريكي آنذاك جون كيري، أخبر روتو جماعة في نيروبي أن "كينيا جمهورية تعبد الله، ولا مكان للمثلية الجنسية في كينيا".

وفي مقابلة مع شبكة سي إن إن بعد فوزه في الانتخابات، قال إنه لا ينبغي إعطاء مسألة المثلية أكبر من حجمها وإنه لا "يريد أن يصنع من تلة صغيرة جبلا شاهقا" ولكنه أضاف بالكثير من الحسم: "عندما تصبح [حقوق المثليين] قضية كبيرة لشعب كينيا، فالشعب سيختار ويقول كلمته".

لكن المحلل السياسي هيرمان مانيورا يرى أن الاختبار الرئيسي للحكومة سيأتي إذا كانت هناك محاولة قانونية للاعتراف بحقوق المثليين. في عام 2019، حكمت المحكمة العليا ضد نشطاء كانوا يسعون لإلغاء قانون يحظر ممارسة الجنس للمثليين، لكن النشطاء تعهدوا بمواصلة حملتهم.

يقول مانيورا: "قانون العقوبات الذي يجرم المثلية الجنسية غير دستوري.. لكن روتو يجاهر بالتزامه المطلق بالمسيحية لدرجة أن الناس باتوا يطلقون عليه لقب -نائب يسوع- ... ولنفترض أن حكم المحكمة جاء بما يتعارض مع أفكار روتو حول المثلية الجنسية، سيكون من المثير جدا مراقبة رد فعله".

وروتو معروف أيضا بآرائه المحافظة حول الإجهاض، بعد أن عارض - بدعم من الكنيسة - البند الدستوري الحالي الذي يسمح بالإجهاض إذا كان هناك خطر على صحة الأم.

لذا فإن فرص تخفيف حكومته لقوانين الإجهاض ضئيلة، ولكن بموجب الدستور الحالي، ليس لديه مجال لتشديدها، مهما كانت معتقداته الشخصية.

وبطبيعة الحال يتمتع روتو أيضا بتأييد كبير بين المسلمين، وكثير منهم يتفقون معه في قضايا مثل حقوق المثليين والإجهاض.

لقد حصل على دعم كبير من المسلمين بعد الانتخابات، عندما تخلت الحركة الديمقراطية المتحدة - التي تضم عشرات القادة المسلمين في صفوفها - عن ائتلاف أودينغا وألقت بثقلها لدعم روتو لمساعدته على الحصول على أغلبية في البرلمان بعد فشل الانتخابات في حسم فائز واضح.

وعلى الرغم من ذلك يحذر مانيورا من أنه ينبغي على روتو أن يدرك حساسية المسلمين: "سوف يهدئ المسلمين من خلال تقريب قادتهم منه، ولكن ما لم يخفف خطابه المسيحي المتشدد، فإنه لا محالة سيسيء بصورة أو بأخرى إلى بعض المسلمين".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يشكل المسلمون ثاني أكبر جماعة دينية في كينيا

وقال الأسقف أوغيندي إنه إذا عمد الرئيس روتو إلى تعيين قادة دينيين في مناصب حكومية، فينبغي عليه أن يضع في حسبانه تمثيل جميع الأديان.

وأضاف الأسقف: "سوف ندعمه ونقدم الإرشاد حيثما نستطيع، وبالتأكيد سنصلي من أجله ومن أجل أن يثبت أنه القيادة المختارة من قبل العناية الإلهية".

يعود نجاح روتو الانتخابي إلى حد كبير إلى حقيقة أنه صور نفسه على أنه "مُدافع"، يحارب محاولة سلالتين سياسيتين - هما سلالة أودينغا وسلالة كينياتا - في التمسك بالسلطة.

ووعد بنهج التغيير"من القاعدة إلى القمة" للاقتصاد بهدف معالجة معدل البطالة المرتفع بين الشباب وتحسين حياة الفقراء.