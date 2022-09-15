الملكة إليزابيث الثانية: تفاصيل ما سيحدث للجثمان حتى يوم الجنازة الرسمي

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صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، النعش محمولا إلى قاعة وستمنستر

يسجى تابوت الملكة إليزابيث الثانية في قاعة وستمنستر، قبل مراسم جنازتها الرسمية يوم الاثنين 19 سبتمبر/ أيلول.

القاعة، التي هي جزء من مبنى قصر ويستمنستر، الذي يضمّ البرلمان البريطاني، مفتوحة يوميا أمام الجمهور لإلقاء نظرة الوداع على الملكة والتعبير عن احترامهم، على مدار 24 ساعة حتى صباح يوم الاثنين (يوم الجنازة الرسمي).

وقد اصطفت طوابير ضخمة على طول ضفاف نهر التايمز للدخول إلى القاعة.

ويمكن للأشخاص الذين يرغبون في التعبير عن احترامهم افتراضيا، مشاهدة بث مباشر مخصص لهيئة الإذاعة البريطانية.

وهنا دليل محدد لما سيحدث خلال الأيام المقبلة بالتفصيل، ابتداء من يوم الخميس، وحتى موعد الجنازة الرسمي يوم الاثنين.

أحداث يوم الخميس 15 سبتمبر/أيلول

يوم الخميس هو أول يوم لنعش الملكة في قاعة وستمنستر، حيث ستبقى حتى صباح يوم الجنازة.

من المتوقع أن يقوم مئات الآلاف من المعزين بتقديم احترامهم وإلقاء النظرة الأخيرة على الجثمان في القاعة الكبري (قاعة وستمنستر)، أقدم جزء من قصر وستمنستر، المبنى الذي يعود تاريخه إلى القرن الحادي عشر، والذي يعد البرلمان البريطاني جزءا منه.

تشكل بالفعل طابور انتظار ضخم وقد ينتهي به الأمر بعمل سلسلة على طول الضفة الجنوبية، وما بعد المسرح الوطني، ومعرض تيت للفنون، واتش إم أس بلفاست، إلى متنزه ساوثوارك بارك.

وللتسهيل على الجمهور تنشر الحكومة البريطانية متتبعا إلكترونيا مباشرا لصف الانتظار يمكن للأشخاص متابعته على موقع يوتيوب لمعرفة إلى أين وصل. كما نشرت أيضا دليل مشاهدة التابوت ليوضح للجمهور ما الذي يجب وينصح إحضاره معهم أثناء الانتظار وما لا يمكنهم حمله معهم.

وسيتمكن أفراد الجمهور من المرور بجوار تابوت الملكة المغلق، الذي يقع على منصة مرتفعة متحركة، تُعرف باسم كاتافالك.

الجمعة 16 سبتمبر/أيلول

سيظل نعش الملكة مُسجى أمام الجمهور لليوم الثاني في قاعة وستمنستر، حيث سيتمكن الناس من تقديم احترامهم.

وسيسافر الملك تشارلز الثالث والملكة القرينة كاميلا إلى ويلز، آخر محطة له في زيارتة الملكية للأمم الأربع التي تشكل المملكة المتحدة، كملك.

السبت 17 سبتمبر/أيلول

سيبقى النعش مُسجى يوم السبت لليوم الثالث على التوالي في قاعة وستمنستر.

الأحد 18 سبتمبر/أيلول

يوم الأحد سيكون آخر أيام بقاء نعش الملكة في قاعة وستمنستر.

وستُقام دقيقة صمت في جميع أنحاء المملكة المتحدة في الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش. ويمكن للناس تحديد وقت صمت بشكل خاص في منازلهم، أو في الشارع مع الجيران أو في المناسبات أو في التجمعات والمناسبات المجتمعية.

الأثنين 19 سبتمبر/أيلول

يوم الجنازة الرسمية للملكة سيكون يوم الاثنين، وسيكون يوم عطلة رسمي "عطلة البنوك" في المملكة المتحدة.

وستنتهي فترة وضع تابوت الملكة في الساعة 06:30 ( بتوقيت غرينتش ) من ذلك اليوم. وفي الساعة 10:44، سيتم نقل النعش في موكب من قصر وستمنستر إلى كنيسة دير وستمنستر، حيث ستبدأ الجنازة الرسمية الساعة 11:00.

وسيتم تأكيد المزيد من التفاصيل حول الجنازة في وقت لاحق.

وسيكون من بين الضيوف أفراد من عائلة الملكة وكبار السياسيين في المملكة المتحدة ورؤساء دول من جميع أنحاء العالم وممثلين عن المؤسسات الخيرية التي دعمتها الملكة.

وبعد الجنازة، سيسافر النعش في موكب رسمي من كنيسة دير وستمنستر إلى ويلينغتون آرك، ومن هناك سيسافر إلى قلعة وندسور.