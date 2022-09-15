روجر فيدرر: لاعب التنس السويسري الشهير يعلن اعتزاله

قبل 25 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، شارك فيدرر في بطولة ويمبلدون للمرة الأخيرة صيف العام 2021

سيعتزل لاعب التنس روجر فيدرر، المتوج بعشرين لقبا في بطولات الغراند سلام أي البطولات الأربع الكبرى، في وقت لاحق هذا الشهر، عقب انتهاء مشاركته في بطولة "كأس ليفر" التي ستقام في لندن.

ولم يشارك السويسري، البالغ 41 عاما، في أي مسابقة منذ بطولة ويمبلدون 2021، والتي خضع بعدها لجراحة في الركبة.

وقال فيدرر: "رسالة جسدي لي مؤخرا كانت واضحة. لعبت أكثر من 1500 مباراة على مدار 24 عاما. والآن يتوجب علي أن أعرف الوقت المناسب لإعلان انتهاء مسيرتي التنافسية".

وأضاف: "وأقول للعبة التنس إنني أحبك ولن ابتعد عنك".

وعانى فيدرر من مشكلة في الركبة خلال السنوات الثلاث الماضية، ما حدّ من قدراته لينال فقط ثلاثة ألقاب في 11 بطولة من بطولات الغراند سلام خاضها منذ بداية 2020.

ولم يلعب السويسري مباراة تنافسية منذ أن خسر أمام البولندي هوبير هوركاتش في ربع نهائي ويمبلدون، الصيف الماضي.

وبالتالي أعلن فيدرر أنه في حاجة للمزيد من الجراحات لركبته، وكان اللاعب خضع لعمليتين في عام 2020.

ولا يتجاوز فيدرر في عدد ألقاب بطولات الغراند سلام سوى الإسباني رافائيل نادال (22 لقبا) والصربي نوفاك دجوكوفيتش (21 لقبا) فقط

كما قال فيدرر: " هذا قرار حلو ومر في نفس الوقت لأنني سأفتقد كل شيء منحته لي رحلتي مع هذه اللعبة. ولكن في الوقت نفسه، هناك المزيد لنحتفي به. أعتبر نفسي واحدا من أكثر المحظوظين على وجه الأرض. مُنحت مهارة لعب التنس ولقد فعلت ذلك بمستوى لم أتخيله أبدا لفترة أطول بكثير مما كنت أعتقد أنه ممكن".

وبعدما شكر عائلته وفريقه وجمهوره، شكر فيدرر أيضا منافسيه من العهد الذهبي للعبة، إذ قال:

"لقد كنت محظوظا بشكل كاف لألعب مباريات ملحمية عديدة لن أنساها أبدا. تنافسنا بنزاهة وبقوة وعاطفة، ولطالما قمت بأفضل ما لدي من أجل احترام تاريخ اللعبة".

وتابع فيدرر: "أشعر بالامتنان الكبير. لقد رفعنا من مستويات بعضنا، ومعا وصلنا برياضة التنس لمستويات جديدة".

وكانت أول مشاركة احترافية لفيدرر في عام 1998 عندما كان في السادسة عشرة من عمره، ونال أول ألقابه في بطولات الغراند سلام في ويمبلدون عام 2003.

وينهي السويسري مسيرته الاحترافية برقم غير مسبوق في عدد مرات الفوز ببطولة ويمبلدون والتي نالها 8 مرات.

ونال فيدرر آخر بطولة غراند سلام في 2018 عندما أحرز بطولة أستراليا المفتوحة وهو في السادسة والثلاثين، وأصبح بذلك ثاني أكبر لاعب سنا يحقق لقب بطولة كبرى على مستوى فردي الرجال في عصر الملاعب المفتوحة.

وارتقى فيدرر لصدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين عام 2004، وبقي في الصدارة لمدة 310 أسبوعا، وهو رقم قياسي، إلى أن تجاوزه دجوكوفيتش في فبراير(شباط) 2021.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كانت بطولة أستراليا المفتوحة 2018 آخر بطولة غراند سلام نالها فيدرر

ويأتي اعتزال فيدرر بعد أقل من أسبوعين على خوض الحائزة على 23 لقب غراند سلام، الأمريكية سيرينا ويليامز، ما يُتوقع أن تكون آخر مباراة لها في مسيرتها وذلك خلال بطولة أميركا المفتوحة.

أين حصل على ألقاب البطولات الكبرى

يعد فيدرر أنجح لاعب في الملاعب العشبية على الإطلاق على خلفية نجاحه الذي لا مثيل له في ويمبلدون، مع فوزه الأخير في نادي عموم إنجلترا في عام 2017.

وكانت بطولة أستراليا المفتوحة ثاني أنجح بطولة كبرى للسويسري، حيث فاز بستة ألقاب في ملبورن بارك بين عامي 2004 و 2018.