الملكة إليزابيث الثانية: 10 أيام لن ينساها البريطانيون في وداع الملكة بالصور
في 8 أيلول/سبتمبر ، تلقى الشعب البريطاني خبر وفاة الملكة إليزابيث الثانية.
ورحلت الملكة إليزابيث الثانية بسلام في مقر إقامتها في مرتفعات بالمورال الاسكتلندية، بعد أطول مدّة حكم في التاريخ البريطاني.
قدّم البريطانيون في جميع أنحاء البلاد، تعازيهم في رحيل الملكة بطرق مختلفة.
مئات الجنود تدرّبوا في ويندسور وويستمنستر تحضيراً لجنازة الملكة.
اصطف آلاف المعزيين لتقديم العزاء في وفاة الملكة في قاعة ويستمنستر، حيث وُضع النعش بدءاً من 14 أيلول/سبتمبر.
الملك تشارلز الثالث ونجله ويليام، أمير ويلز، فاجآ الحضور الذي كان ينتظر لتقديم واجب العزاء.
وضع تاج "إمبريال ستايت" الشهير على نعش الملكة، ويتألف من حوالي 3000 حجر - بما في ذلك 2868 ماسة و 273 لؤلؤة و 17 حجر ياقوت أزرق، و 11 أحجار زمرد وخمسة أحجار ياقوت. صُنع عام 1937 لتتويج والد الملكة، الملك جورج السادس، وصُمم ليكون أخف وزنًا ومناسباً بشكل أفضل من التاج الذي سبقه، والذي يعود تاريخه إلى الملكة فيكتوريا.
بعد موكب في قصر باكنغهام، وصل النعش إلى ويستمنستر. وسار الملك تشارلز ونجلاه ويليام وهاري وأفراد آخرون من العائلة الملكية خلف العربة،
الملك تشارلز وزوجته كاميلا، وصلا من بالمورال ودخلا قصر باكنغهام في 9 سبتمبر/أيلول للمرة الأولى بعد وفاة الملكة.
تجمّع الآلاف في أنحاء سكوتلاندا لإلقاء التحية على الملكة في رحلتها الأخيرة التي بدأت جنوباً.
بعد الإعلان عن وفاة الملكة في اسكتلندا بدلاً من لندن، جرت سلسلة إجراءات تعرف بعملية "يونيكورن". بداية من تعليق أعمال البرلمان الاسكتلندي، ونقل جثمان الملكة من بالمورال إلى قصر "هوليرود هاوس. وأقام الملك الجديد وقرينته في بالمورال بعد الإعلان الرسمي عن التنصيب، قبل السفر إلى لندن.