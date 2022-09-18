الملكة إليزابيث الثانية: 10 أيام لن ينساها البريطانيون في وداع الملكة بالصور

قبل 44 دقيقة

في 8 أيلول/سبتمبر ، تلقى الشعب البريطاني خبر وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

ورحلت الملكة إليزابيث الثانية بسلام في مقر إقامتها في مرتفعات بالمورال الاسكتلندية، بعد أطول مدّة حكم في التاريخ البريطاني.

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، امرأة تكرّم الملكة الراحلة في حديقة هايد بارك قبل أيام من موعد الجنازة

قدّم البريطانيون في جميع أنحاء البلاد، تعازيهم في رحيل الملكة بطرق مختلفة.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، جدارية تكريماً للملكة إليزابث الثانية في لندن

مئات الجنود تدرّبوا في ويندسور وويستمنستر تحضيراً لجنازة الملكة.

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، تدريبات لعناصر الحراسة قبل وصول جثنمان الملكة الإثنين إلى ويندسور

اصطف آلاف المعزيين لتقديم العزاء في وفاة الملكة في قاعة ويستمنستر، حيث وُضع النعش بدءاً من 14 أيلول/سبتمبر.

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الملك تشارلز الثالث ونجله ويليام، أمير ويلز، فاجآ الحضور الذي كان ينتظر لتقديم واجب العزاء.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، الأمير ويليام يخبر طفلاً إنه أصبح "في نصف الطريق"

وضع تاج "إمبريال ستايت" الشهير على نعش الملكة، ويتألف من حوالي 3000 حجر - بما في ذلك 2868 ماسة و 273 لؤلؤة و 17 حجر ياقوت أزرق، و 11 أحجار زمرد وخمسة أحجار ياقوت. صُنع عام 1937 لتتويج والد الملكة، الملك جورج السادس، وصُمم ليكون أخف وزنًا ومناسباً بشكل أفضل من التاج الذي سبقه، والذي يعود تاريخه إلى الملكة فيكتوريا.

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بعد موكب في قصر باكنغهام، وصل النعش إلى ويستمنستر. وسار الملك تشارلز ونجلاه ويليام وهاري وأفراد آخرون من العائلة الملكية خلف العربة،

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التعليق على الصورة، رسم للملكة من الفنانة إليانور توملينسون بين الورود

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الملك تشارلز وزوجته كاميلا، وصلا من بالمورال ودخلا قصر باكنغهام في 9 سبتمبر/أيلول للمرة الأولى بعد وفاة الملكة.

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تجمّع الآلاف في أنحاء سكوتلاندا لإلقاء التحية على الملكة في رحلتها الأخيرة التي بدأت جنوباً.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، الآلاف انتظروا في رويال مايل في أدنبره مرور موكب نعش الملكة

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بعد الإعلان عن وفاة الملكة في اسكتلندا بدلاً من لندن، جرت سلسلة إجراءات تعرف بعملية "يونيكورن". بداية من تعليق أعمال البرلمان الاسكتلندي، ونقل جثمان الملكة من بالمورال إلى قصر "هوليرود هاوس. وأقام الملك الجديد وقرينته في بالمورال بعد الإعلان الرسمي عن التنصيب، قبل السفر إلى لندن.

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، الملك تشارلز بين حرس الشرف في قصر هوليرود هاوس