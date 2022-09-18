محمد بن سلمان: توقعات بعدم حضور ولي العهد السعودي جنازة الملكة إليزابيث الثانية

قبل ساعة واحدة

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لا يتوقع أن يشارك ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جنازة الملكة إليزابيث الثانية المقررة يوم الاثنين، بحسب مصدر في وزارة الخارجية البريطانية.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المصدر قوله إن هذا التعديل جاء من الجانب السعودي.

وكانت مجموعات معنية بحقوق الإنسان قد انتقدت قرار دعوة ولي العهد لحضور الجنازة.

واتهمت أجهزة استخباراتية غربية الأمير السعودي بإصدار أوامر بقتل الصحفي جمال خاشقجي في عام 2018. وينفي بن سلمان هذا الاتهام.

ولم يأت ولي العهد السعودي إلى بريطانيا منذ مقتل خاشقجيداخل القنصلية السعودية في إسطنبول، بحسب مراسل بي بي سي المعني بالشؤون الأمنية فرانك غاردنر.

وكانت مصادر مقربة من السفارة السعودية أكدتفي وقت سابق أن ولي العهد سيزور لندن.

ومن المتوقع أن يحضر الأمير تركي الفيصل الجنازة، بحسب ما نقل عن مصدر وزارة الخارجية.

وقالت مجموعات حقوق الإنسان إن الدعوة الموجهة إلى محمد بن سلمان بمثابة تبييض لسجل سعودي مروع في مجال حقوق الإنسان.

كما أثارت دعوة وجهت إلى الصين جدلا بسبب معاملة بكين لأقلية الإيغور المسلمة في شينجيانغ.