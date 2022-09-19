جنازة الملكة إليزابيث الثانية: أبرز الصور من مراسم التشييع إلى قلعة وندسور

قبل 24 دقيقة

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نعش الملكة في رحلته الأخيرة إلى قلعة وندسور، بعد قداس جنائزي في كنيسة ويستمنستر.

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الكلبان المحبوبان للملكة، مويك وساندي، ينتظران في القلعة.

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أُحضر النعش إلى وندسور بعد موكب عبر لندن سار فيه أعضاء بارزون من العائلة المالكة، وأعضاء من القوات المسلحة، ومن شرطة الخيّالة الكندية الملكية.

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جلس أعضاء من العائلة الملكية في طليعة الصفوف بكنيسة ويستمنستر في جنازة الملكة الرسمية، والتي حضرها ألفان من الضيوف.

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أسقف كانتربري جاستن ولبي يلقي العظة.

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ارتدى بعض أعضاء العائلة الملكية سترات احتفالية، كما ارتدى البعض ملابس الحداد. وارتدت كاثرين، أميرة ويلز، عقدا من اللؤلؤ كان ينتمي للملكة.

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الجنازة حضرها قادة من حول العالم، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الأمريكي جو بايدن.

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امبراطور وامبراطورة اليابان كانا بين الشخصيات العالمية التي سافرت إلى لندن لحضور الجنازة الملكية.

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وحضر ملوك من دول أوروبية، بينها هولندا، والسويد، وإسبانيا.

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