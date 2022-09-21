روسيا وأوكرانيا: الإفراج عن 10 محتجزين، بينهم بريطانيون، في شرقي أوكرانيا بوساطة سعودية

قبل 25 دقيقة

صدر الصورة، Family/SWNS التعليق على الصورة، أندرو هيل ودايلان هيلي هما من بين الأسرى البريطانيين الذين أطلق سراحهم

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس إطلاق سراح خمسة مواطنين بريطانيين ضمن عشرة أشخاص كانوا محتجزين لدى القوات المدعومة من روسيا في شرقي أوكرانيا.

وقالت في بيان لها إن ذلك سينهي "أشهراً من الغموض والمعاناة بالنسبة لهم ولعائلاتهم".

وشكرت تراس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمملكة العربية السعودية على مساعدتهما في تأمين الإفراج عن المحتجزين.

وأضافت بأنه "يتعين على روسيا أن تضع حداً للاستغلال القاسي لأسرى الحرب والمحتجزين من المدنيين لأغراض سياسية".

وقالت الحكومة السعودية إن روسيا أطلقت سراح العشرة في أعقاب وساطة قام بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.