الحرب في أوكرانيا: مناطق محتلة تشهد "عمليات استفتاء" بشأن الانضمام لروسيا

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تشهد مناطق أوكرانية تحتلها قوات روسية عمليات "استفتاء" بشأن الانضمام إلى روسيا، وهو ما أثار مخاوف وانتقادات غربية.

ويجري التصويت في أربع مناطق من أوكرانيا حققت فيها روسيا مكاسب ميدانية بعد غزو جارتها.

وتؤكد عمليات "الاستفتاء" رغبة روسيا في المضي قدما وضم مناطق من أوكرانيا إليها.

وقد تستخدم روسيا هذه الخطوة للدفع بأن أراضيها تتعرض لهجمات باستخدام أسلحة غربية حصلت عليها كييف، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الحرب الدائرة منذ فبراير/شباط الماضي.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم، جنوبي أوكرانيا، في عام 2014 بعد عملية استفتاء مماثلة رغم رفض المجتمع الدولي حينها.

وانتقد حلفاء أوكرانيا التصويت الجديد، وتعهدوا بعدم الاعتراف بنتائجه.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن هذه الخطوة "تصعيد خطير".

وأضاف خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس أن مزاعم روسيا لن تسلب أوكرانيا حقها في الدفاع عن نفسها.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التصويت بأنه خطوة "مخزية" وغير ديمقراطية.

وينظم التصويت في منطقتي لوهانسك ودونتسك، شرقي أوكرانيا، بالإضافة إلى منطقتي زاباروجيا وخيرسون، جنوبي البلاد.