إعصار إيان يقطع الكهرباء عن أكثر من مليوني منزل ومؤسسة في فلوريدا

قبل 38 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، هرع السكان لشراء المواد الأساسية قبل بدء الإعصار

أدى إعصار إيان إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من مليوني منزل ومؤسسة تجارية في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وضرب الإعصار فلوريدا أمس عند الساعة 15.10 بالتوقيت المحلي، مصحوباً برياح قوية وعواصف هائلة، غمرت الأحياء السكانية على طول الساحل.

وجرفت مياه الفيضانات السيارات غمرت المنازل، وفق ما ظهر في لقطات مصوّرة من مدينتي "نايبلس" و "فورت مايرز".

وقال حاكم الولاية رون دي سانتيس، إنه طلب من الرئيس بايدن إعلان كارثة فيدرالية كبرى، وأضاف مشيراً إلى أن إعصار "إيان" سيصنف واحداً من أقوى خمسة أعاصير ضربت فلوريدا.

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وانخفض تصنيف العاصفة من درجة رقم 4 إلى درجة رقم 1. لكن من المحتمل أن تتسبب الأمطار الغزيرة لمزيد من الفيضانات، مع استمرار هطولها في أنحاء شبه الجزيرة.

وأفادت دورية لشرطة الحدود عن فقدان 20 شخصاً، بعد غرق مركب يحمل مهاجرين كوبيين قبالة شاطئ "فلوريدا كيز".

وسجّل الإعصار سرعة رياح وصلت إلى 250 كلم في الساعة، مقترباً من الفئة رقم 5، وهو أعلى رقم في تصنيف العواصف.

ونفّذ ملايين السكان الذين يسكنون في طريق الإعصار، أوامر إخلاء منازلهم.

ومن المتوقع أن يبطئ الإعصار من سرعته، مما سيطيل بالفعل آثار العاصفة، ويهدد بوصول كمية الأمطار في بعض المناطق إلى 60 سم.

وقال حاكم فلوريدا إن هناك جهودا "كبيرة" على الأرض لإعادة الأمور إلى طبيعتها بعد مرور العاصفة، بما في ذلك تقديم خدمات الطوارئ ونشاط عمال مدّ الخطوط الكهربائية.