إندونيسيا تشهد أكثر من 120 قتيلا في تدافع عقب مباراة لكرة القدم

قبل 38 دقيقة

صدر الصورة، AFP via Getty Images التعليق على الصورة، أُحرقت سيارات خارج استاد كانجوروهان في مالانغ بجاوة الشرقية

توفي ما لا يقل عن 127 شخصا وتم نقل 180 آخرين إلى المستشفى، يوم السبت، بعد أعمال شغب في أعقاب مباراة كرة قدم محلية في محافظة جاوة الشرقية بإندونيسيا.

واقتحم مشجعو نادي أريما في كانجوروهان في مدينة مالانغ الشرقية أرض الملعب بعد خسارة فريقهم 3-2 أمام بيرسيبايا سورابايا، وهي الخسارة الأولى منذ أكثر من عقدين أمام منافسهم اللدود.

أظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مشجعين وهم يركضون إلى أرض الملعب بعد صافرة النهاية.

وحاولت الشرطة، التي وصفت الاضطرابات بأنها "أعمال شغب"، إقناع الجماهير بالعودة إلى المدرجات، وأطلقت قنابل الغاز في المدرجات بعد مقتل ضابطين. ثم حدث تدافع بين المشجعين ودُهس العديد من الضحايا حتى الموت.

وقالت الشرطة الإندونيسية إن حوالى 3 آلاف شخص نزلوا إلى وسط ملعب كرة القدم بحثا عن لاعبين ومسؤولين.

ثم أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع بعد أن اعتقدت أن الوضع يعرض الجميع للخطر.

وإثر ذلك سارع المشجعون إلى الخروج، ومات كثيرون بسبب الدهس وضيق التنفس.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى، ومن بينهم ضباط شرطة.

وعلقت مباريات الدوري الإندونيسي لأسبوع عقب وقوع هذا الحادث.

في غضون ذلك، تضرر الملعب بشكل كبير، واحترقت سيارتان إحداهما سيارة للشرطة "كاي 9".

واعتذرت الحكومة الإندونيسية عن الحادث ووعدت بالتحقيق في ملابسات التدافع.

وقال وزير الرياضة والشباب الإندونيسي زين الدين أمالي لمحطة كومباس: "نأسف لهذا الحادث ... هذا حادث مؤسف"، يجرح "كرة القدم لدينا في وقت يمكن للجماهير مشاهدة مباريات كرة القدم من الملعب".