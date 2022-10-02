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مصلون ينضمون إلى تجمع حاشد يوم الاثنين في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، عشية مهرجان ميسكل.
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يلتقي أعضاء من كنائس مختلفة في ميدان مسكل للاحتفال بذكرى العثور على الصليب الذي تم صلب المسيح عليه، وفقاً للتقاليد المسيحية الأرثوذكسية الإثيوبية.
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في السودان المجاور، اجتمع الناس يوم الأربعاء في أم درمان للاحتفال بمولد النبي محمد.
في المدينة نفسها يوم الجمعة، شارك الصوفيون المسلمون في طقوس في مقبرة الشيخ حمد النيل الزعيم الصوفي الذي عاش في القرن التاسع عشر.
يستمتع عشاق مغني الراب البريطاني من أصل غاني ستورمزي بأدائه في مهرجان غلوبال سيتيزن في العاصمة الغانية أكرا يوم السبت.
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عامل طوارئ كيني منهك يأخذ استراحة من البحث عن ناجين بعد انهيار مبنى في كيامبو، بالقرب من العاصمة نيروبي، يوم الاثنين. أسفر الانهيار عن مقتل ستة أشخاص على الأقل.
سباحون يقفزون في المياه من على رصيف في داكار عاصمة السنغال، حيث يشاركون في سباق الأحد إلى جزيرة غوريه على بعد 2.5 كيلومتر.
بدا عداء الماراثون الكيني، إليود كيبشوج، مبتهجاً وليس منهكاً عندما تجاوز الخط في ماراثون برلين يوم الأحد، متجاوزا ًرقمه القياسي العالمي السابق بحوالي 30 ثانية.
الناس في مهرجان سويتو برايد يوم السبت في جنوب أفريقيا، دعما لحقوق المثليين.
ارتدى مواطنون جنوب أفريقيون ملابس خاصة يوم الجمعة، لحضور تجمع كوميك كون السنوي في جوهانسبرغ، والذي شهد ظهور هذه المرأة في زي تنكري لشخصية ريفن.
الجفاف في شرق إفريقيا قاس بشدة. شوهدت امرأة من مجتمع توركانا يوم الأربعاء وهي تسقى الماعز من بئر محفورة في مجرى نهر جاف.
تتذكر سيدتان سنغاليتان والدهما يوم الاثنين الذي توفي قبل 20 عاما عندما انقلبت عبارة لو جولا، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1800 شخص.
صبيان يلعبان على مرتبة متهالكة في بلدة بمدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا يوم الأربعاء.
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