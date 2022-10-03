إعصار إيان: ارتفاع عدد الضحايا في فلوريدا لأكثر من 90 قتيلا مع تصاعد الانتقادات

بيرند ديبوسمان جونيور وسام كابرال

بي بي سي نيوز

قبل 27 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، عناصر الإنقاذ في مقاطعة لي بولاية فلوريدا في 30 سبتمبر/أيلول

ارتفع عدد قتلى إعصار إيان إلى أكثر من 90 شخصا في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث يواصل عناصر الإنقاذ البحث عن ناجين، وسط انتقادات شديدة للمسؤولين في المدينة.

ويقول المنتقدون إن السكان في بعض المناطق التي تضررت بشدة لم يتلقوا تحذيرات مسبقة كافية للإخلاء.

ووقع ما لا يقل عن نصف الوفيات المسجلة حتى الآن في مقاطعة لي، حيث وصل الإعصار إلى اليابسة، وصُنف من الفئة الرابعة.

ومن المتوقع أن يزور الرئيس جو بايدن فلوريدا يوم الأربعاء.

ويوم الإثنين، زار بايدن بورتوريكو، التي ضربها إعصار فيونا قبل أيام فقط من ضرب إعصار إيان فلوريدا، ووعد بتقديم 60 مليون دولار لمساعدة الأراضي الأمريكية المنكوبة.

وقال في بلدية بونس، التي لا تزال أجزاء منها بدون كهرباء يوم الإثنين "سوف نتأكد من حصولكم على كل دولار وعدت به".

ووفقا لشبكة سي بي إس الأمريكية الشريكة لبي بي سي، ارتفع عدد قتلى الإعصار في فلوريدا إلى 94 على الأقل بعد ظهر يوم الإثنين. وتم تأكيد أربع وفيات أخرى في ولاية كارولينا الشمالية.

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست تغيير بسيط (A Simple Change) تغيير بسيط: ما علاقة سلة مشترياتك بتغير المناخ؟ الحلقات البودكاست نهاية

رغم ذلك، فقد حددت لجنة الفخص الطبي في منطقة فلوريدا عدد القتلى بـ 58. وتختلف هذه الأرقام لأن المسؤولين المحليين يبلغون عن وفيات إضافية مرتبطة بالعاصفة، إلا أن أعضاء لجنة الفحص الطبي تنسب الوفاة فقط إلى الإعصار بعد إجراء تشريح الجثة.

وقال العمدة كارمين مارسينو في مؤتمر صحفي يوم الإثنين إن غالبية الوفيات، الـ 54، تم الإبلاغ عنها في مقاطعة لي، والتي تشمل المناطق المتضررة بشدة فورت مايرز وسانيبل وجزيرة باين.

وقال مارسينو إن الوصول إلى منطقة شاطئ فورت مايرز كان مقيدا للسماح للسلطات بالتحقيق في الوفيات والحفاظ على مواقع الجريمة المحتملة. وأضاف أن عدة اعتقالات تمت بعد ورود أنباء عن حوادث نهب.

ويوم الجمعة، وصف حاكم فلوريدا رون ديسانتيس المقاطعة بأنها "نقطة الصفر" للإعصار.

الارتباك بشأن عدد القتلى أمر شائع في أعقاب الأعاصير. في عام 2020، على سبيل المثال، تم الإبلاغ عن أقل من 20 حالة وفاة بسبب إعصار لورا بعد أيام من وصوله إلى اليابسة في لويزيانا، وهو رقم عدّله المركز الوطني للأعاصير لاحقا إلى 47.

في حين أن عدد القتلى من إعصار إيان يجعله بالفعل أحد أعنف الأعاصير فتكا في الذاكرة الحديثة، إلا أنه لا يزال متواضعا مقارنة بإعصار كاترينا عام 2005، والذي قتل أكثر من 1800 شخصا.

في أعقاب العاصفة، واجه المسؤولون في مقاطعة لي أسئلة حول توقيت أمر الإخلاء، الذي صدر في 27 سبتمبر/أيلول، قبل أقل من 24 ساعة من وصول إيان إلى اليابسة. أصدرت عدة مقاطعات أخرى في مسار الإعصار القادم أوامر إخلاء خاصة بها في اليوم السابق له.

دافع المسؤولون المحليون، وكذلك الحاكم ديسانتيس، عن استعدادات مقاطعة لي لمواجهة الإعصار.

وقال كارمين مارسينو عمدة مقاطعة لي يوم الأحد "الكل يريد التركيز على خطة كان يمكن تنفيذها بشكل مختلف.. أقف بنسبة 100 في المئة مع مفوضي المقاطعة، ومدير المقاطعة. لقد فعلنا ما يتعين علينا القيام به في الوقت نفسه بالضبط. لم أكن لأغير أي شيء".

تشير وثيقة التخطيط لعام 2015 على الموقع الرسمي لحكومة مقاطعة لي إلى أنه "نظرا لعدد سكاننا الكبير ونظامنا المحدود، فإن جنوب غربي فلوريدا هو أصعب مكان في البلاد للإخلاء في حالة وقوع كارثة".

وتضيف الوثيقة أن إجراءات اتخاذ قرار الإخلاء تأخذ في الاعتبار "مخاطر الإخلاء، وتعطيل حياة كل من سكاننا/زوارنا، والشركات، والحجم المحتمل للتهديد الوشيك".

ولا تشمل حصيلة القتلى التي استشهد بها مسؤولون في فلوريدا 16 مهاجرا كوبيا على الأقل، ما زالوا في عداد المفقودين بعد انقلاب قاربهم قبالة ساحل الولاية خلال الإعصار.

ومن بين 27 شخصا كانوا على متن القارب، تم إنقاذ تسعة من قبل خفر السواحل الأمريكي وتمكن اثنان من السباحة إلى الشاطئ في جزيرة ستوك، بالقرب من كي ويست، وتم انتشال جثتي شخصين آخرين. وأوقف خفر السواحل البحث عن المفقودين.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، منظر جوي لفورت مايرز في 2 أكتوبر/تشرين أول

ما يقرب من 588 ألف شخص ما زالوا بدون كهرباء في جميع أنحاء الولاية، وفقا لبيانات من مؤسسة "باور أوتيدج يو إس" المعنية بمتابعة انقطاع الكهرباء في الولايات المتحدة.

قالت شركة المرافق العامة التي شهدت أكبر عدد من حالات الانقطاع، "فلوريدا باور آند لايت"، إن غالبية العملاء سيستعيدون الكهرباء بحلول 7 أكتوبر/تشرين أول، لكن أضرار العاصفة جعلت بعض العقارات "غير قادرة على الحصول على الكهرباء بأمان".

وبينما لا يزال المسؤولون يقيّمون الأضرار الناجمة عن الإعصار في جميع أنحاء الولاية، حذّر الخبراء من أن التكلفة الاقتصادية قد ترتفع في النهاية إلى عشرات المليارات من الدولارات. حتى الآن، أبلغت شركات التأمين عن حوالى 1.44 مليار دولار في المطالبات الأولية.