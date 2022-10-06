جو بايدن يصدر عفوا عن الأمريكيين المدانيين بحيازة الماريجوانا

6 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، 23:46 GMT آخر تحديث قبل 8 دقيقة

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أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمرًا تنفيذيًا بالعفو عن جميع الأمريكيين الذين أدينوا فيدراليًا بحيازة مخدر الماريجوانا.

ولن يتأثر بهذا القرار إلا على عدد صغير نسبيًا من المدانين في قضايا مخدر الماريجوانا لأن معظمها يحدث على مستوى الولايات وليس على المستوى الفيدرالي.

ولا يصل إعلان بايدن إلى حد منع تجريم حيازة الماريجوانا، وهو الأمر الذي وعد به كمرشح رئاسي.

وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن استخدام القنب يجب أن يكون مشروعا.

وقال بايدن في بيان يوم الخميس "سجن شخص لحيازتهم الماريجوانا أمر قلب حياة الكثيرين وسجنوا بسبب سلوك لم تعد تحظره دول كثيرة".

وأضاف "السجلات الجنائية لحيازة الماريجوانا فرضت أيضًا عوائق لا داعي لها أمام فرص العمل والإسكان والتعليم"، مضيفًا أن الأقليات العرقية كانت أكثر عرضة للسجن بسبب تعاطي القنب.

وقال بايدن إنه سيدعو جميع حكام الولايات لإصدار عفو في قضايا حيازة الماريجوانا.

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كما أنه أصدر تعليمات لوزارة العدل ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية لمراجعة كيفية تصنيف الحشيش بموجب القانون الفيدرالي.

وقال بايدن: "نصنف الماريجوانا في نفس مستوى الهيروين - وأكثر خطورة من الفنتانيل"، مضيفا أنه "أمر غير منطقي".

ويعد استخدام الماريجوانا لغرض تجاري قانونيا بالفعل في 19 ولاية وواشنطن العاصمة. أما عن الاستخدام الطبي فهو قانوني في 37 ولاية وثلاث مناطق أمريكية.

وعلى الرغم من ذلك، لا تزال الماريجوانا غير قانونية على المستوى الفيدرالي، حتى في الولايات التي يمكن شراؤها واستخدامها فيها بشكل قانوني.

وقال مكتب إحصاءات وزارة العدل الأمريكية "أكثر من 99٪ من مرتكبي جرائم المخدرات الفيدرالية محكوم عليهم في قضايا إتجار".

وفي حديث إلى الصحفيين، قال مسؤول بالبيت الأبيض إنه "لا يوجد سجناء حاليا في السجن الفيدرالي لمجرد حيازة الماريجوانا".

لكن بايدن قال إن العفو سيزيل "الحواجز التي لا داعي لها أمام التوظيف والإسكان والفرص التعليمية" بعد مسح سجلات المدانين.

ويقدر المسؤولون الأمريكيون أن "6500 شخص لديهم إدانات اتحادية سابقة بحيازة الماريجوانا" والتي سوف يعفو عنها بايدن.