هجوم تايلاند: عشرات القتلى في إطلاق نار استهدف حضانة للأطفال

6 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، 08:33 GMT آخر تحديث قبل 34 دقيقة

صدر الصورة، Google streetview

قتل 31 شخصا على الأقل في إطلاق نار استهدف حضانة للأطفال في تايلاند، بحسب ما أعلنته الشرطة.

وأوضحت السلطات أن أطفالا من بين ضحايا الهجوم الذي نفذه شرطي سابق.

وقالت الشرطة إن المهاجم أطلق النار وطعن عددا من الأطفال والبالغين قبل أن يلوذ بالفرار.

ولم يتضح حتى الآن الدافع وراء الهجوم. ولكن تقارير أفادت بأن منفذه فصل مؤخرا من عمله.