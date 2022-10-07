روسيا وأوكرانيا: زيلينسكي يطالب العالم بالتحرك الآن لوقف التهديد النووي الروسي

هيوغو باشيغا وجون سيمبسون

بي بي سي نيوز- كييف

قبل ساعة واحدة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المسؤولين الروس بدأوا في "تحضير مجتمعهم" لاحتمال استخدام الأسلحة النووية، لكنه أضاف أنه لا يعتقد أن روسيا مستعدة لاستخدامها في الوقت الحالي.

وفي مقابلة مع بي بي سي، نفى زيلينسكي أنه حث على توجيه ضربات لروسيا، قائلا إنه تمت ترجمة تصريح سابق له بشكل خاطئ.

وقال: "يجب استخدام الركلات الوقائية" في إشارة إلى العقوبات "وليس الهجمات".

في الأسابيع الأخيرة، استعاد الجيش الأوكراني مساحات شاسعة من الأراضي في هجوم مضاد ناجح، أجبر القوات الروسية على التخلي عن المواقع التي سيطرت عليها منذ فترة طويلة.

وفيما تصفه كييف بأنه رد موسكو على هزائمها في أوكرانيا، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضم أربع مناطق محتلة جزئياً في أوكرانيا.

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وأثارت عمليات الضم، التي تم رفضها على نطاق واسع باعتبارها غير قانونية، مخاوف من تصعيد محتمل في الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر.

وقال الرئيس بوتين وغيره من كبار المسؤولين الروس إن الأسلحة النووية وربما أسلحة تكتيكية أصغر، يمكن استخدامها للدفاع عن تلك المناطق، على الرغم من أن المسؤولين الغربيين يقولون إنه لا يوجد دليل على أن موسكو مستعدة للقيام بذلك.

وقال زيلينسكي، متحدثا باللغة الإنجليزية من مكتبه الرئاسي في كييف: "لقد بدأوا في تحضير مجتمعهم (للأمر). هذا أمر خطير للغاية".

وأضاف: "إنهم ليسوا مستعدين للقيام بذلك، لاستخدامها (الأسلحة النووية). لكنهم بدأوا في الحديث عن الأمر. لا يعرفون ما إذا كانوا سيستخدمونها أم لا. أعتقد أنه من الخطير أن يتم الحديث عن الأمر في الأصل".

وقال باللغة الأوكرانية من خلال مترجم: "ما نراه هو أن الشخصيات الروسية في السلطة تحب الحياة، وبالتالي أعتقد أن مخاطر استخدام الأسلحة النووية ليست محددة كما يقول بعض الخبراء، لأنهم يفهمون أنه لا يوجد طريق عودة بعد استخدامها، ليس فقط في ما يتعلق بتاريخ بلدهم ولكن بأنفسهم كشخصيات".

ومع ذلك، نفى أنه دعا إلى توجيه ضربات على روسيا خلال حدث على الإنترنت يوم الخميس، قائلاً إن الكلمة الأوكرانية التي استخدمها أسيء فهمها.

وندد ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، بالتعليق الأولي ووصفه بأنه "نداء لبدء حرب عالمية أخرى"، بينما قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إنه يوضح سبب كون روسيا محقة في شن عمليتها في أوكرانيا.

وقال يلينسكي: "بعد تلك الترجمة، اتبعوا طريقتهم. واستخدموا الكلمة بالشكل الذي كان مفيداً لهم وبدأوا في إعادة ترجمتها إلى بمعان أخرى".

وجاءت المقابلة بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن التهديد الروسي باستخدام الأسلحة النووية جعل العالم أقرب إلى "هرمجدون" (نهاية العالم)، أكثر من أي وقت مضى منذ أزمة الصواريخ الكوبية خلال الحرب الباردة.

وقال زيلينسكي إن هناك حاجة لاتخاذ إجراء الآن، لأن تهديدات روسيا تشكل "خطراً على الكوكب بأسره". وزعم أن موسكو "خطت خطوة (نحو ذلك) بالفعل" باحتلالها محطة زابوريجيا للطاقة النووية، أكبر محطة نووية في أوروبا والتي يحاول الرئيس بوتين تحويلها إلى ممتلكات روسية".

وقال إن حوالى 500 جندي روسي موجودون في المحطة، على الرغم من أن الطاقم الأوكراني ما زال يديره.

وقال الرئيس الأوكراني: "يمكن للعالم أن يوقف بشكل عاجل أعمال المحتلين الروس... يمكن للعالم أن يطبق حزمة العقوبات في مثل هذه الحالات وأن يفعل كل شيء لحملهم على مغادرة محطة الطاقة النووية".

وحقق الجيش الأوكراني، بفضل الأسلحة المتطورة التي قدمها الغرب، تقدماً كبيراً في الشرق والجنوب واستعاد بلدات وقرى حتى في المناطق التي يزعم الكرملين أنها جزء من روسيا الآن.

وقال زيلينسكي إن القوات الروسية تشن "معركة جيدة بما فيه الكفاية"، لكن أوكرانيا تلقت أسلحة، "لن أقول إن لدينا ما يكفي الآن"، إلا أنّ الجنود الأوكرانيين كانوا متحمسين لإكمال القتال".

وأثارت انتكاسات الجيش الروسي، وهي إحراج كبير للرئيس بوتين، انتقادات غير عادية للجيش الروسي.

ووسط الخسائر، أعلن بوتين تعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط، مما أدى إلى احتجاجات نادرة مناهضة للحرب في روسيا ونزوح جماعي ضخم من الرجال في سن التجنيد.

وحث زيلينسكي الروس على "القتال من أجل جسدكم وحقوقكم وروحكم"، قائلاً: "هؤلاء الأطفال الذين تم حشدهم الآن، لا يأتون بشيء. بدون أسلحة أو دروع. يتم رميهم هنا كعلف للمدافع... إذا كانوا يريدون أن يكونوا كبابا، حسناً، دعوهم يأتون. لكن إذا كانوا بشراً بعد كل شيء ويعتقدون أن هذه هي حياتهم، فعليهم الدفاع عنها".

وقال: "بوتين يخاف من كل شيء، ليس الضربة النووية، هو خائف من مجتمعه.... إنه خائف من شعبه. لأن هؤلاء هم فقط القادرون على استبداله في الوقت الحاضر. أسلبوا منه سلطته. أعطوها لشخص آخر".