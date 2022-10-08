روسيا وأوكرانيا: اندلاع حريق على الجسر الوحيد الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا

قبل ساعة واحدة

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو التعليق على الفيديو، ألسنة اللهب وأعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من من الجسر

أفادت وسائل إعلام روسية باندلاع حريق هائل على الجسر الوحيد الذي يربط بين شبه جزيرة القرم المحتلة وروسيا بسبب انفجار شاحنة.

وأدى الانفجار الذي وقع على الجسر إلى اندلاع النيران في ناقلات نفط على قسم السكة الحديدية من الطريق.

وأظهرت صور اشتعال النيران في أحد القطارات وتضرر تقاطع طرق متاخم.

وكانت روسيا قد ضمت القرم في 2014، وهي تستخدم الآن جسر "كيرتش" في نقل العتاد العسكري إلى داخل أوكرانيا.

وقالت وسائل إعلام روسية إن حركة السير توقفت على الجسر بسبب الحادث.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية الرسمية للأنباء عن اللجنة القومية لمكافحة الإرهاب قولها: "اليوم وفي تمام الساعة 06:07 صباحاً، انفجرت شاحنة على الطريق المعبد من جسر القرم من جهة شبه جزيرة تامان، مما تسبب في اشتعال النار في سبع ناقلات وقود في قطار كان متجهاً نحو شبه جزيرة القرم".

ونقلت الوكالة أيضاً عن مستشار لرئيس القرم قوله إن العمل جار لإخماد النيران.

صدر الصورة، Mykhaylo Podolyak التعليق على الصورة، صورة للجسر نشرها مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيلو بودولياك تظهر اشتعال النار في ناقلات الوقود في القطار

وكان هذا الجسر الذي يمر فوق مضيق كيرتش قد افتتحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 2018، بعد أربع سنوات من ضم موسكو للقرم بصورة غير شرعية.

ويقال بأن هذا الجسر هو هدف رئيسي للقوات الأوكرانية التي تهاجم الخدمات اللوجستية الروسية.

ويبعد المعبر أكثر من 100 ميل عن المناطق الخاضعة للسيطرة الأوكرانية. وقال خبير في المتفجرات لبي بي سي إنه يعتقد أن الحريق الذي اندلع لم يكن على الأرجح بسبب صاروخ.

وقال الخبير: "إن عدم وجود بقايا شظايا أو انفجار على سطح الطريق يوحي بأنه لم يتم استخدام سلاح يسقط من الجو".