روسيا وأوكرانيا: انفجارات عدة تهز كييف وسط تقارير عن تعرضها لغارات جوية

10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، 05:49 GMT آخر تحديث قبل 46 دقيقة

هزت انفجارات العاصمة الأوكرانية كييف، حسبما أفادت تقارير.

ونُقل عن شهود عيان قولهم إنه شاهدوا الدخان يتصاعد من بعض المباني في مناطق بوسط المدينة.

وأشارت تقارير أخرى إلى تعرض هذه المناطق لغارات جوية.

وأعلن متحدث باسم أجهزة الطوارىء الأوكرانية مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في الانفجارات.

وقال فيتالي كليتشكو، عمدة كييف، على تليغرام، إن "عدة انفجارات وقعت في منطقة شيفتشينسكيفيسكي، في وسط كييف".

ويقول بول آدمز، المراسل الدبلوماسي لبي بي سي، إنه سُمع دوي انفجارين على الأقل في وسط كييف بعد وقت قصير من الساعة 8:00 بالتوقيت المحلي (06:00 بتوقيت غرينتش).

وشاهد طاقم بي بي سي على سطح الفندق الذي يقيم فيه إحدى الضربات الصاروخية.

وكانت صفارات الإنذار قد انطلقت قبل ذلك بحوالى 90 دقيقة.

ويشير مراسلنا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها كييف للقصف منذ عدة أشهر، وأضاف أنه يبدو أن التفجيرات كانت مركزة أكثر بكثير من الضربات الروسية في وقت سابق من الحرب.

وجاء ذلك بعد يومين من تفجير في الجسر الوحيد الذي يربط بين الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتهم أجهزة المخابرات الأوكرانية باستهداف أجزاء وصفها بأنها مهمة للغاية من البنية الأساسية المدنية الروسية في ما اعتبره عملا إرهابيا.