إيلون ماسك: مقترح صاحب تسلا لحل الأزمة بين الصين وتايوان يثير ردود فعل متباينة من الجانبين

أنابيل ليانغ

مراسلة بي بي سي لشؤون الاقتصاد

قبل 7 دقيقة

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أثارت تصريحات أدلى بها رئيس شركة تسلا لصناعة السيارات إيلون ماسك بشأن العلاقات بين الصين وتايوان ردود فعل متباينة من جانب بكين وتايبيه.

وفي حوار مع صحيفة الفاينانشيال تايمز، قال ماسك إن "تايوان ينبغي أن تكون منطقة إدارية خاصة للصين".

ورأى ماسك، الذي يعدّ أغنى رجل في العالم، أن حكومتَي الصين وتايوان يمكن أن تتوصلا إلى ترتيب "مقبول ومعقول".

وأثنى سفير الصين لدى الولايات المتحدة على ماسك، أما السفير التايواني فقال إن الحرية "ليست للبيع".

وتحظى تايوان بحكم ذاتي، لكن بكين تؤكد سيادتها على تايوان.

وفي وقت سابق من الأسبوع الفائت، كان ماسك قد أثار انتقادات بنشره استطلاع رأي عبر تويتر، مقترحًا وضْع نهاية للحرب بين روسيا وأوكرانيا، وخضوع كييف لإرادة موسكو.

وتتزامن تصريحات ماسك مع تسجيل شركة تسلا للسيارات الكهربائية أعلى مبيعات شهرية في الصين.

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وعلّق ماسك على التوترات المحتدة بين الصين وتايوان في حوار واسع النطاق مع صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية.

وقال ماسك في الحوار المنشور يوم الجمعة: "ما أوصي به ... ربما كان تدشين منطقة إدارية خاصة لـ تايوان أمرًا مقبولا ومعقولا، على أن ذلك قد لا يحظى برضاء الجميع".

وأضاف: "ومن الممكن، وأظن أن ذلك قابل للحدوث على أرض الواقع، أن يتوصل الجانبان إلى ترتيب يكون أكثر مرونة مما حدث في هونغ كونغ".

ويوم السبت، رحّب سفير الصين لدى الولايات المتحدة تشين غانغ بمقترح ماسك تدشين تايوان منطقة إدارية خاصة.

وقال المسؤول الصيني عبر تويتر إن الصين تنتهج لحل المسألة التايوانية مبدأين رئيسيين هما: "التوحيد السلمي"، ونموذج "بلد واحد ونظامين" المتبّع في حُكم هونغ كونغ.

وأضاف تشين غانغ: "شريطة عدم المساس بسيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية بعد عملية التوحيد السلمي، ستنعم تايوان بدرجة عالية من الحكم الذاتي كمنطقة إدارية خاصة، وكفضاء واسع للتنمية".

وعلى الجانب الآخر، قالت سفيرة تايوان الفعلية لدى واشنطن هسياو بي-كيم عبر تويتر: "صحيح أن تايوان تبيع منتجات عديدة، لكن حريتنا وديمقراطيتنا ليستا للبيع".

وأضافت مسؤولة تايوان: "أي مقترح بشأن ترتيب طويل المدى يتعلق بمستقبلنا يجب أن يتقرر سلميا وبلا إكراه وعلى نحو يحترم تطلعات شعب تايوان الديمقراطية".

ورأت شيهوكو غوتو، الباحثة في مركز وودرو ولسون الدولي للعلماء بواشنطن، أن تصريحات إيلون ماسك قد تضرّ بمصالحه المالية.

وأوضحت غوتو لبي بي سي: "دعونا نضع في الاعتبار أنه من المفترض أن إيلون ماسك على وشك شراء تويتر. وبالطبع تطبيق تويتر محظور في الصين لأن حرية التعبير غير مسموح بها في الصين".

وأضافت: "وعليه، فإذا كان ماسك بصدد الاستثمار في تويتر، فإن شركته لن يُسمح لها بالعمل في تايوان التي ستكون بدورها تحت ضغط أو رهْن تصرّف بكين. سيكون ذلك بمثابة عمل انتحاري من جانب إيلون ماسك".

وترى الصين في تايوان ذات الحكم الذاتي إحدى مقاطعاتها المنشقة، والتي لابد يوما أن تعود لسيطرة بكين.

في غضون ذلك، سلّمت شركة تسلا 83,135 سيارة كهربائية صينية الصنع في سبتمبر/أيلول، وذلك طبقا لتقرير صيني صدر يوم الأحد.

وبهذا، تحطّم رقم قياسي سابق حققته تسلا في يونيو/حزيران، في إنجاز لفرع الشركة في شنغهاي.

الصين وتايوان: حقائق أساسية

ما سبب تردّي العلاقات بين الصين وتايوان؟ ترى الصين أن الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي هي جزء لا يتجزأ من أراضيها وتصرّ على وحدة الأراضي الصينية ولو بالقوة.

كيف تُحكم تايوان؟ للجزيرة دستورها الخاص، وقادتها المنتخبين ديمقراطيا، وجيشها البالغ تعداد قواته نحو 300 ألف جندي في الخدمة.