جو بايدن يعيد تقييم العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية بعد قرار أوبك

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صدر الصورة، HO vis EPA التعليق على الصورة، لم تكلل زيارة بايدن للسعودية بالنجاح

أفاد مسؤول بارز في البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، شرع في إعادة تقييم علاقة بلاده بالسعودية، بسبب قرار أوبك الأسبوع الماضي، بخفض إنتاجها من النفط.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي، جون كيربي، في حديث لقناة "سي أن أن" التلفزيونية إن "بايدن مستاء من الموقف، وإنه سيعمل مع الكونغرس للنظر في شكل العلاقة التي ينبغي أن تكون مع السعودية الآن".

وسافر بايدن في يوليو / تموز إلى السعودية، وأخفق في إقناع الرياض برفع إنتاج النفط، لمواجهة النقص في السوق العالمية، عقب الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

ودعا بوب مينانديس، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الإثنين، إلى تجميد التعاون مع السعودية، بما فيها أغلب صفقات بيع الأسلحة، متهما الرياض بالمساعدة في دعم الحرب الروسية في أوكرانيا، بعدما قررت منظمة أوبك خفض إنتاجها من النفط.

وقال كيربي إن بايدن مستاء من الموقف السعودي، وهو "مستعد للعمل مع الكونغرس لتحديد الشكل الذي ينبغي أن تكون عليه العلاقة مع الرياض". وأضاف: أعتقد أنه مستعد للخوض في هذه المسألة فورا ودون تأخير".