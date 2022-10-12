النفط: هل تلجأ الولايات المتحدة إلى مشروع قانون "نوبك" ردا على قرار أوبك بلس بخفض الإنتاج؟

أمير رواش

بي بي سي نيوز عربي - لندن

12 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، 15:44 GMT آخر تحديث قبل 22 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، بايدن زار السعودية والتقى محمد بن سلمان في يوليو/ تموز الماضي

قبل أسابيع قليلة من انتخابات مهمة ستحدد ملامح المدة المتبقية من ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن، تلقت إدارته "صفعة" من تحالف مصدري النفط "أوبك بلس"، الذي قرر خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا.

وفي غمار موجة غضب المسؤولين الأمريكيين من القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ بالتزامن مع انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الشهر المقبل، تركزت الانتقادات على السعودية، التي تضطلع بدور قيادي في "أوبك بلس" ولطالما وُصفت بأنها حليف مهم للولايات المتحدة.

وما أثار خيبة أمل الإدارة الأمريكية هو فشل محاولاتها لإقناع الرياض بالمساعدة في احتواء أزمة ارتفاع أسعار الطاقة من خلال رفع إنتاج النفط.

فمع توالي الأزمات الاقتصادية وزيادة غضب الأمريكيين من ارتفاع أسعار البنزين، تخلى بايدن عن وعده الانتخابي بجعل السعودية دولة "منبوذة"، وسافر إلى المملكة الغنية بالنفط في يوليو/ تموز الماضي وسط آمال بإقناع السعوديين بزيادة كمية الإنتاج.

ولكن، بعد أشهر قليلة من مصافحة "قبضة اليد" الشهيرة بين بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تحاول الرياض أن تؤكد، في ما يبدو، على أن "مصالحها الاقتصادية" مقدمة على الرغبات السياسية لحليفتها واشنطن.

وبحسب عبد الرحمن يوسف، الكاتب والصحفي المتخصص في الشأن الأمريكي، فإن الموقف السعودي "ربما لم يكن متوقعا" من جانب واشنطن، لا سيما بعد زيارة بايدن.

وقال يوسف لبرنامج "الخليج هذا الصباح"، الذي يبث عبر إذاعة بي بي سي عربي، إن إعلان "أوبك بلس" جاء في "توقيت حساس جدا" بالنسبة لإدارة بايدن، وفي ظل محاولات لعزل روسيا، وهي عضو مهم آخر في تحالف مصدري النفط.

وأشار إلى أن هذه التطورات قد تبعث برسالة مفادها أن الرياض "تفض شراكة المصالح" مع الجانب الأمريكي.

ولكن أستاذ الإعلام السياسي السعودي عبد الله العساف لا يرى الأمور بهذه الدرجة من السوء، إذ يعتقد أن بعض المواقف التي تعلن في الولايات المتحدة قد تكون مرتبطة بصراعات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وقال العساف لـ"الخليج هذا الصباح" إن العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة "أكبر بكثير من تسعير النفط"، مشيرا إلى وجود ملفات اقتصادية وأمنية أخرى تربط البلدين.

التعليق على الصورة، تحالف "أوبك بلس" قال إن قرار رفع الإنتاج يهدف إلى احتواء تراجع أسعار النفط خشية حدوث ركود اقتصادي

تحالف "أوبك بلس" في سطور

يضم التحالف 23 دولة، من بينها السعودية وروسيا، ويجتمع بصورة منتظمة لاتخاذ قرارات بشأن حجم إنتاج النفط الخام عالميا.

يضم التحالف أعضاء منظمة أوبك الـ13.

يمثل خفض الإنتاج، الذي سيدخل حيز التنفيذ في نوفمبر/ تشرين الثاني، حوالي 2 في المئة من إمدادات النفط عالميا.

يقول التحالف إن تخفيض الإنتاج يهدف إلى تحقيق استقرار في أسعار النفط التي تراجعت مع تباطؤ الاقتصاد العالمي.

مخاوف مع اقتراب انتخابات الكونغرس

يخشى مسؤولون في حزب بايدن، الديمقراطي، من أن يؤدي قرار تخفيض إنتاج النفط إلى ارتفاع أسعار الوقود، ومن ثم أسعار السلع الأخرى، وهو ما قد يؤثر على شعبية الحزب وفرصه في انتخابات التجديد النصفي.

ومن المتوقع أن ترسم هذه الانتخابات المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل تشكيلة الكونغرس الجديدة، وسط مساع من الحزب الجمهوري لانتزاع السيطرة من الديمقراطيين.

وردا على إعلان تخفيض إنتاج النفط، أوضحت إدارة بايدن أنها قررت إعادة تقييم العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية.

ولكن أعضاء بارزين في الكونغرس ذهبوا إلى أبعد من ذلك، فقد حث رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بوب مينينديز صراحة على "تجميد التعاون" مع السعودية، بما يشمل معظم مبيعات السلاح.

وفي بيان صدر الاثنين، قال مينينديز، وهو من الحزب الديمقراطي: "يجب على الولايات المتحدة تجميد جميع صور التعاون مع السعودية فورا، بما يشمل أي مبيعات للأسلحة وأي تعاون أمني يتجاوز ما هو ضروري قطعا لحماية الأفراد الأمريكيين والمصالح الأمريكية".

مشروع قانون "نوبك" يعود إلى الظهور

وسط حالة الغضب في الولايات المتحدة، التي تعد أكبر مستهلك للنفط عالميا، عاد الحديث عن مقترح تشريعي يُعرف باسم "نوبك" (NOPEC) ويقضي بمعاقبة الدول التي تمارس ما يمكن اعتباره ممارسات احتكارية مرتبطة بقطاع النفط.

وأشار يوسف إلى أن الإسراع بإقرار "نوبك" بات من السيناريوهات المطروحة من الجانب الأمريكي.

صدر الصورة، Reuters

وبالفعل، عقب إعلان تحالف "أوبك بلس" قرار خفض الإنتاج، حذر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في بيان من أن "ما قامت به السعودية لمساعدة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في الاستمرار في شن حربه الوحشية والبشعة ضد أوكرانيا سيبقى في ذاكرة الأمريكيين طويلا".

وأكد شومر، وهو من الحزب الديمقراطي، أن جميع السبل التشريعية للتعامل مع هذا الإجراء قائمة، ومن بينها تشريع "نوبك".

وعلى مدار أعوام عديدة، فشلت محاولات لتمرير نسخ سابقة من "نوبك". ولكن لجنة في مجلس الشيوخ مررت نسخة لمشروع القانون في مايو/ أيار الماضي.

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، الثلاثاء أن بايدن "مستعد للتعاون مع الكونغرس" بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها على ضوء قرار "أوبك بلس".

وإذا حظي التشريع المقترح بدعم مجلسي النواب والشيوخ، ووقعه الرئيس الأمريكي، سيغير من قانون مكافحة الاحتكار بالولايات المتحدة ليرفع الحصانة السيادية التي تحمي الدول الأعضاء "أوبك بلس" وشركاتها الوطنية من المقاضاة.

وليس من الواضح بعد طبيعة الآلية التي سيتم اللجوء إليها لمقاضاة الدول الأخرى، في حال إقرار التشريع، كما أن الولايات المتحدة نفسها قد تتهم بمحاولة التلاعب بالأسواق من خلال ضخ الملايين من البراميل من احتياطي النفط لديها لاحتواء ارتفاع الأسعار.