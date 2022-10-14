بي بي سي في مئويتها: عشر شخصيات ولحظات وأشياء صنعت هيئة الإذاعة البريطانية

قبل 33 دقيقة

التعليق على الصورة، تحتفل بي بي سي بالذكرى المئوية لتأسيسها في عام 2022

تحتفل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بعيد ميلادها المئة هذا الشهر.

وقد تم تأسيس هذه الهيئة الإعلامية، وهي الآن الأكبر في العالم، رسميا في 18 أكتوبر/تشرين الأول من عام 1922 في العاصمة البريطانية لندن حيث عاشت تاريخاً حافلاً ومثيرا وطويلا.

وبينما تستمتع بي بي سي بالذكرى المئوية لتأسيسها، إليك نظرة إلى الوراء تتناول بعض اللحظات البارزة والأيقونات التي ارتبطت بها والشخصيات المشهورة التي صنعت بي بي سي.

1.أول محطة إذاعية لبي بي سي

التعليق على الصورة، كانت أول محطة إذاعية تابعة لبي بي سي تسمى إل 02

بعد إغلاق العديد من محطات الهواة، بدأت بي بي سي أول خدمة إذاعية يومية في 14 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1922 في العاصمة البريطانية لندن.

وكان أول ما بثته للإذاعة في الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش عبارة عن نشرة إخبارية من خلال وكالات الأنباء، تلتها نشرة جوية من إعداد خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في المملكة المتحدة.

وكان آرثر بوروز، مدير البرامج، هو من يقرأ النشرة والأرصاد باللغة الإنجليزية مرتين، الأولى بسرعة والثانية ببطء حتى يتمكن المستمعون من تدوين الملاحظات إذا رغبوا في ذلك.

2.بدايات الخدمة العالمية

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ألقى الملك جورج الخامس أول كلمة له بمناسبة عيد الميلاد

في 19 ديسمبر/كانون الأول من عام 1932، وجه الملك جورج الخامس أول رسالة ملكية له بمناسبة عيد الميلاد إلى المملكة المتحدة وأجزاء من العالم.

وفي البث، الذي تم على الموجة القصيرة واستهدف بشكل أساسي المتحدثين باللغة الإنجليزية في جميع أنحاء الإمبراطورية البريطانية، وصف الملك في خطابه الخدمة الإذاعية الجديدة بأنها مخصصة "للرجال والنساء المعزولين بسبب الثلوج أو الصحراء أو البحر والذين لا يمكن أن تصلهم إلا الأصوات عبر الهواء".

وقد شهد هذا الخطاب إطلاق خدمة بي بي سي الإمبراطورية (التي أصبحت الآن خدمة بي بي سي العالمية).

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، سانا صافي المذيعة في بي بي سي الأفغانية مع الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا في استوديوهات التلفزيون في برودكاستينغ هاوس

وتُعد الخدمة العالمية في بي بي سي الآن أكبر هيئة إذاعية موجهة في العالم من حيث المساحة التي تغطيها وعدد اللغات والجمهور.

وتبث بي بي سي بأكثر من 40 لغة مختلفة في جميع أنحاء العالم عبر خدماتها عبر الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون والراديو.

3.ميكروفون بي بي سي الأيقوني

التعليق على الصورة، غالبا ما يُشاهد الميكروفون من النوع A في العديد من الأعمال الدرامية والأفلام البريطانية

كانت الميكروفونات المتاحة تجاريا باهظة الثمن في ثلاثينيات القرن الماضي، لذلك عملت بي بي سي مع شركة ماركوني لتطوير ميكروفونها الخاص.

في عام 1934 أحدث الميكروفون من النوع " A " ثورة في البث الإذاعي.

فقد تم تطويره وصقله على مر السنين وأصبح معروفا باسم ميكروفون بي بي سي الكلاسيكي وقد ظهر في العديد من الأعمال الدرامية والأفلام البريطانية.

4.أصبحت بي بي سي العربية أول خدمة إذاعية موجهة من بي بي سي

التعليق على الصورة، أصبح المذيع أحمد كمال سرور أفندي صوت بي بي سي عربي عندما بدأت في عام 1938

في عام 1938 انطلقت الخدمة العربية في بي بي سي وكانت الأولىبغير اللغة الانجليزية. تم اختيار المذيع أحمد كمال سرور أفندي من الإذاعة المصرية ليكون صوتها.

وأدى تعيين سرور إلى نمو شعبية الخدمة بين عشية وضحاها حيث كان سرور أفندي أحد أكثر المقدمين المحبوبين في العالم العربي.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تبث خدمة بي بي سي العالمية حاليا بأكثر من 40 لغة مختلفة حول العالم

وتمت إضافة المزيد من اللغات إلى بي بي سي على مدى العقود التالية مع تقديم البرامج الإذاعية والتلفزيونية حول العالم.

ووُلدت بي بي سي أونلاين في عام 1997، وحذت خدمات اللغات حذوها. كما شهد إدخال وسائل التواصل الاجتماعي ظهور العلامات التجارية لبي بي سي نيوز وبي بي سي العالمية عبر العديد من المنصات المختلفة.

واليوم، تكرس خدمة بي بي سي العالمية جهودها للمحتوى الرقمي في المقام الأول.

5.أول صحفية سوداء في بي بي سي

التعليق على الصورة، أونا مارسون، أصلها من جامايكا، صنعت التاريخ في بي بي سي

صنعت أونا مارسون التاريخ لأنها أصبحت أول صحفية سوداء في بي بي سي على الإطلاق.

وكانت أونا، وهي في الأصل من جامايكا، صحفية متمرسة في الوقت الذي بدأت فيه العمل في بي بي سي في عام 1939.

عملت مارسون في البداية مساعدة في استوديوهات التلفزيون في ألكسندرا بالاس، لكنها انضمت إلى بي بي سي بدوام كامل في مارس/آذار من عام 1941 كمساعدة برامج في قسم "برامج الإمبراطورية".

وساعدها اهتمامها بالشعر على تطوير فقرة أصوات من الكاريبي في إطار برنامج أسبوعي عن جزر الهند الغربية.

6.نهاية الحرب العالمية الثانية

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، احتفالات في ميدان الطرف الأغر في لندن في يوم النصر 8 مايو 1945

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في 1 مايو/آيار من عام 1945، أذاعت بي بي سي خبر انتحار أدولف هتلر، وفي اليوم التالي وتحديدا في الساعة 19:00 توقفت البرامج المسائية مع أنباء استسلام الألمان في إيطاليا. وفي 4 مايو/آيار استسلموا في الدنمارك، وهكذا انتهت الحرب.

لكن لم يكن أحد متأكدا تماما من ذلك حيث تجمعت حشود في 7 مايو/آيار خارج قصر باكنغهام، لكن الأخبار التي انتظرتها الأمة لمدة 5 سنوات لم تأت، واتضح أن البريطانيين كانوا ينتظرون التأكيد الروسي والأمريكي على هزيمة النازيين.

وفي الساعة 18:00، أخبرت البي بي سي المستمعين الحائرين أن رئيس الوزراء تشرشل لن يلقي بيانا في تلك الليلة، ولكن بعد ذلك في الساعة 19:40، توقفت البرامج ليتم الإعلان أن اليوم التالي سيكون يوم النصر في أوروبا.

لقد انتهت الحرب في أوروبا حقا، وصدر بيان تشرشل للإمبراطورية في اليوم التالي، لكن الكثيرين كانوا متحمسين للغاية فلم يستمعوا للبيان لأنهم كانوا خارج بيوتهم للاحتفال.

وبدأت بي بي سي 10 أيام من البرامج الخاصة حيث غمرت الأضواء مقرها في برودكاستينغ هاوس للمرة الأولى منذ عام 1937.

7.تليفزيون بي بي سي يربط العالم

التعليق على الصورة، قام فريق البيتلز بأداء الأغنية الشهيرة "كل ما تحتاجه هو الحب" في البرنامج التلفزيوني الرائد عالمنا في عام 1967

في عام 1967 صنع البرنامج التلفزيوني "عالمنا" التاريخ.

فقبل بث هذا البرنامج، كان التليفزيون عبر الأقمار الصناعية قد ربط بلدانا معينة بشكل ثنائي وبشكل أساسي لأغراض تجريبية، فعلى سبيل المثال كانت بي بي سي أول هيئة إذاعية في العالم تقدم خدمة تليفزيونية "عالية الوضوح" في عام 1936.

لكن برنامج "عالمنا" كان مختلفا فقد حاول أن يكشف، على الهواء مباشرة عبر شاشة التلفزيون، عن دولة من كل قارة بطريقة مسلية تربط العالم لأول مرة بالقمر الصناعي.

وكجزء من المساهمة البريطانية في البرنامج، قام فريق البيتلز بأداء الأغنية الشهيرة "كل ما تحتاجه هو الحب"، وصدرت لاحقا اسطوانة لهذه الأغنية حققت نجاحا فوريا.

وسيدشن هذا البرنامج أحداثا تليفزيونية مستقبلية أخرى ربطت العالم ولن تمحى من الذاكرة مثل التبرعات الناتجة عن الحفلات الخيرية التي تُبث على الهواء مباشرةمثل Live Aid في عام 1985.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تم عرض الحفل الخيري في عام 1985 في 60 دولة وشاهدها نحو 400 مليون شخص وضمت أمثال جورج مايكل ويو تو وبول مكارتني وكوين.

فقد تم تنظيم حفل موسيقى الروك متعدد الأماكن من قبل بوب غيلدوف وميدغ أور لجمع الأموال للإغاثة بهدف مواجهة المجاعة في إثيوبيا.

وكانت بي بي سي في قلب نجاح تلك الحملة حيث كانت واحدة من أكبر روابط الأقمار الصناعية والبث التلفزيوني على الإطلاق مع ما يقدر بنحو 400 مليون مشاهد عبر 60 دولة شاهدوا البث المباشر.

8.مظلة غامضة سامة

صدر الصورة، International Spy Museum التعليق على الصورة، هذه نسخة طبق الأصل من سلاح في شكل مظلة قتلت صحفيا في خدمة بي بي سي العالمية

"المظلة" أعلاه هو نسخة طبق الأصل من سلاح في هيئة مظلة قتلت مراسل بي بي سي العالمية جورجي ماركوف.

ففي 7 سبتمبر/أيلول من عام 1978، كان ماركوف في طريقه للعمل في مقر بي بي سي العالمية في بوش هاوس في العاصمة البريطانية لندن عندما طعنه رجل غامض بمظلة في مؤخرة ساقه ثم هرب.

وفي وقت لاحق، أصيب ماركوف بتوعك خطير وتم نقله إلى المستشفى حيث أخبر العاملين بها أنه مقتنع بأنه قد تسمم من قبل المخابرات البلغارية و المخابرات السوفيتية كي جي بي.

وقد توفي بعد 3 أيام عن عمر يناهز 49 عاما تاركا وراءه زوجة وابنة تبلغ من العمر عامين.

وكانت طبيعة الاغتيال ونقده الصريح للنظام الشيوعي في بلغاريا يعني أن المخابرات السوفيتية أو المخابرات البلغارية ظلت محل شبهة لفترة طويلة حيث حددت ملفات الشرطة السرية في ذلك الوقت قاتله بأنه عميل اسمه الرمزي "بيكاديللي".

ومع ذلك، لم يتم تقديم أي شخص إلى العدالة على خلفية هذه الجريمة.

9.جائزة الشخصية الرياضية الأفريقية للعام

التعليق على الصورة، جائزة الشخصية الرياضية الأفريقية للعام

هي جائزة سنوية تُمنح لأفضل نجم رياضي في إفريقيا، ومن بين الفائزين السابقين لاعب كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز محمد صلاح من مصر في عام 2018.

حتى عام 2001 كانت الجائزة مفتوحة للاعبي كرة القدم فقط، ولكن في عام 2021 أعيد إطلاقها كأفضل شخصية رياضية أفريقية للعام، للاعتراف بأن عالم الرياضة، ومساهمة إفريقيا فيه، قد تغير بشكل كبير حيث أن هناك عددا أكبر من الأفارقة يتنافسون في رياضات أكثر بكثير من أي وقت مضى.

وهذه الجائزة تتميز بخلفية مؤثرة حيث صنع التمثال الأصلي جندي طفل سابق من سيراليون والذي تغيرت حياته عندما اكتشف شغفه بالفن.

10.ديفيد أتينبراه والكوكب الأخضر

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، حصل المذيع ديفيد أتينبورو على العديد من الجوائز عن أفلامه الوثائقية في بي بي سي عن الحياة البرية

يشتهر ديفيد أتينبراه المذيع في بي بي سي والمدافع عن الطبيعة البريطاني بأفلامه الوثائقية عن الحياة البرية التي تعود إلى 8 عقود، بالإضافة إلى مقاطعه الصوتية المليئة بالحيوية.

وقد تمت مشاهدة برامجه الشهيرة مثل الكوكب الأزرق ومجموعة حياة و عالم الطبيعة من قبل الملايين، وساعدته تلك البرامج على الفوز بالعديد من الجوائز بما في ذلك إيمي و بافتا.

بدأ ديفيد التقديم في بي بي سي في الستينيات من القرن الماضي، ووصل إلى منصب كبير في المؤسسة حيث عمل كمراقب في قناة بي بي سي الثانية ومدير البرامج في تليفزيون بي بي سي.

وقد ساهم عمله في تثقيف الناس وتوعيتهم بالتغير المناخي في حصوله على لقب بطل الأرض في عام 2021 من قبل برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة.

وترافق أحدث سلسلة من الكوكب الأخضر، وهي السلسلة المكونة من 5 أجزاء، ديفيد أتينبراه أثناء سفره من الغابات المطيرة في المناطق الاستوائية إلى برية الشمال المتجمد لاستكشاف الطرق التي تتكيف بها النباتات في بيئات مختلفة للغاية وأحيانا شديدة الصعوبة.