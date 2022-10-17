غضب في الهند بعد انتشار مقطع فيديو لتسلل رجال إلى كلية للبنات

قبل 20 دقيقة

التعليق على الصورة، مقاطع الفيديو أثارت الغضب على الإنترنت

فتحت الشرطة الهندية تحقيقا بعدما أظهر مقطع فيديو، انتشر على نطاق واسع، بعض الرجال وهم يتسلقون جدران كلية للبنات في العاصمة دلهي.

ووقع الحادث خلال فعالية بكلية ميراندا هاوس.

وزعمت طالبة نشرت الفيديو أن رجالا دخلوا الحرم الجامعي، وقاموا "بالتحرش اللفظي، والتلمّس، ورفع شعارات جنسية وأمور أخرى".

وسجلت شرطة دلهي قضية ضد "طلاب مجهولين".

وأظهرت مقاطع فيديو أخرى نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعات من الرجال يتسلقون بوابة بحضور حارس أمن ويرفعون شعارات في الحرم الجامعي.

وقالت سواتي ماليوال، رئيسة لجنة دلهي للمرأة، إنها أرسلت رسائل منفصلة إلى نائب مفوض شرطة دلهي ومدير ميراندا هاوس بشأن الحادث، حيث طرحت عددا من الأسئلة، بما في ذلك تفاصيل القضية التي سجلتها الشرطة والترتيبات الأمنية التي اتخذت لهذا الحدث الذي تم تنظيمه للاحتفال بمهرجان ديوالي.

وقالت مديرة الكلية لصحيفة "إنديان إكسبريس" إنه على الرغم من أن الحدث ينظم كل عام، فإنه "لم يكن يوما كبيرا بصورة لافتة".

وقالت إن هناك "احتياطات و... أفراد شرطة"، لكن "لم يتوقع أحد أو يستعد لمثل هذا العدد الكبير من الطلاب".

وأضافت أن الكلية سترفع قضية منفصلة بعد النظر في لقطات كاميرات المراقبة، وأن الإدارة "تجري مناقشات عدة الآن" لإيجاد حلول لمنع مثل هذه الحوادث.

ويقع ميراندا هاوس في الحرم الجامعي الشمالي لجامعة دلهي المرموقة، والتي تضم العديد من الكليات الأخرى.

وهذه ليست الحادثة الأولى من نوعها في الجامعة التي تثير انتقادات وتجذب اهتماما إعلاميا.

ففي عام 2020، زعمت طالبات بكلية غارجي أن عشرات الرجال دخلوا حرمهن الجامعي قسرا خلال مهرجان السنوي و"تحرشوا" بالطالبات. وألقي القبض على عشرة رجال في وقت لاحق في ما يتصل بالحادثة.