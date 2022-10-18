شي جينبينغ: كيف جعل رئيس الصين من نفسه زعيما لا ينازعه أحد في السلطة؟

غريس تسوي وسيلفيا تشانغ

الخدمة العالمية - بي بي سي

قبل 46 دقيقة

لم يتوقع كثيرون أن يصبح شي جينبينغ الزعيم الصيني الأقوى منذ عقود - وها هو الآن يبدو وقد ضمن الفوز بفترة ثالثة في الحكم.

قبل عقد مضى، لم يكن يُعرف الكثير عن السيد شي، سوى كونه ابن أحد زعماء البلاد الثوريين.

ساعده نسبه على الفوز بدعم كبار قادة الحزب الشيوعي الصيني، وهو شيء في غاية الأهمية لمن يريد ارتقاء سلم المناصب في الحزب لأن هؤلاء القادة يتمتعون بنفوذ سياسي حتى بعد تقاعدهم.

يقول جوزيف فيوسميث الخبير في السياسة الصينية بجامعة بوسطن إنه "قبل صعود شي جينبينغ للسلطة، كان يُعتبر شخصا بإمكانه التوصل إلى حلول وسط وتسويات مع الجميع".

ولكن بعد مرور 10 سنوات، يتمتع شي بسلطة لا ينازعه فيها أحد. فكيف حدث ذلك؟

"ماسورة البندقية"

"السلطة السياسية تنمو من ماسورة البندقية" - هكذا قال مؤسس دولة الصين الشيوعية ماو تسي تونغ ذات مرة.

بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949، عكف ماو على ضمان أن حزبه، وليس الدولة، هو من يسيطر على جيش تحرير الشعب. ومنذ ذلك الحين، صار زعيم الحزب الشيوعي هو أيضا رئيس اللجنة العسكرية المركزية.

كان السيد شي أكثر حظا من سلفه هيو جينتاو لأنه أصبح زعيم اللجنة على الفور، وعكف في الحال على استئصال المعارضة داخل القوات المسلحة.

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الحدث الأكثر صدمة وقع بين عامي 2014 و2015، عندما اتُهم كل من نائب اللجنة العسكرية المركزية السابق شو كايهو والجنرال السابق بالجيش غو بوشيونغ بالفساد.

يقول جويل وثنو، أحد كبار الأساتذة بجامعة الدفاع الوطنية الممولة من البنتاغون الأمريكي : "كانا قد تقاعدا بالفعل عندما وجهت إليهما التهم، ولكن استهداف شي لهما أدى إلى تقليص ما تبقى من نفوذ للزعيم السابق جيانغ زيمين داخل جيش تحرير الشعب".

ويضيف: "كما أنه بعث برسالة قوية إلى الضباط الذين لا يزالون يخدمون في الجيش، مفادها أن أي شخص يقاوم زعامة شي لن يكون محصنا من الأذى".

كما أعاد شي هيكلة الجيش في عام 2015. فقد ألغى أقسام الجيش الأربعة - شؤون الأفراد، السياسات، الشؤون اللوجستية والتسليح، واستبدلها بـ 15 وكالة صغيرة.

ويضيف وثنو أن الهيكل الجديد يسمح للجنة العسكرية المركزية بإصدار الأوامر مباشرة إلى مختلف فروع الجيش، على نطاق واسع يشمل حتى المراقبين الماليين الذين يتعين عليهم الآن رفع تقاريرهم إلى اللجنة بشكل مباشر.

وفوق كل ذلك، يأتي التأكيد على الولاء التام للسيد شي؟

الشهر الماضي، نشرت الجريدة الرسمية للجيش، صحيفة جيش تحرير الشعب اليومية، مقالا تؤكد فيه على أن القيادة العامة للجيش في يد اللجنة العسكرية المركزية.

ويرى تيموثي هيث، وهو من كبير الباحثين بمؤسسة "راند" البحثية الأمريكية أن "الرسالة تعمل على تحييد أي شعور بالولاء قد ينمو داخل المؤسسة العسكرية تجاه قادة الجيش الذين ربما يعارضون شي في يوم من الأيام".

"الولاء للحزب يعني أنه على جيش تحرير الشعب أن ينفذ أي أوامر، وكل الأوامر، التي تبقي الحزب، والسيد شي على وجه الخصوص، في السلطة".

الولاء يأتي في المقدمة

بعد تأمين ماسورة البندقية، من المهم السيطرة على "السكين" - أو جهاز الأمن الداخلي.

بعد عامين من وصول السيد شي إلى الحكم، أكدت السلطات اعتقال رئيس جهاز الأمن المحلي السابق زو يونغكانغ بتهمة الفساد. كان زو تربطه صلة قوية بشخص يدعى بو شيلاي، وهو ابن أحد الزعماء الثوريين الآخرين وكان غريما للسيد شي.

أحدثت التحقيقات مع زو صدمة سياسية هائلة في البلاد، إذ كسرت قاعدة غير مكتوبة تقضي بأن أعضاء اللجنة السياسية الدائمة للحزب، وهي هيئة صنع القرار الأعلى نفوذا في البلاد، لا يجب أن يخضعوا للعقوبات الجنائية.

يقول نيل توماس كبير، المحلل المختص بالشأن الصيني بمجموعة Eurasia الاستشارية: "لقد تبين أن شي جينبينغ سياسي ذكي حازم، ظل يرتقي السلم داخل منظومة الحكم، ثم اغتنم اللحظة المناسبة لبسط نفوذه".

"كبار زعماء الحزب الشيوعي الذين دعموا صعود شي على الأرجح فاجأتهم سرعة ومدى إحكام قبضته على السلطة".

يقول مراقبون إن حملة مكافحة الفساد التي تزعمها شي تهدف أيضا إلى الإطاحة بغرمائه السياسيين والفصائل الأخرى داخل الحزب.

خلال العقد المنقضي، حققت سلطات مكافحة الفساد مع أكثر من 4.7 مليون شخص.

يقول فيكتور شيه المختص في العلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا بمدينة سان دييغو الأمريكية: "خلال العامين الماضيين، عكف شي على التخلص من المسؤولين الأمنيين الذين ساندوا اعتلاءه السلطة في المقام الأول".

"وأصبحت وكالات الأمن تدار الآن بشكل شبه حصري من قبل المسؤولين الذين لهم تاريخ مشترك مع شي، والذين من المفترض أنهم يحظون بثقته".

كما عين شي شخصيات موالية له في المناصب الإقليمية المهمة، مثل أمناء عموم الحزب بالمدن الرئيسية كبكين وشنغهاي وتشونغكينغ.

يقول توماس إن تلك المناصب مهمة لأن الأشخاص الذين يشغلونها مسؤولون عن "تفسير التوجيهات المركزية وتطبيقها في الدوائر المحلية التي يقطنها ملايين الأشخاص".

ويضيف توماس أن ما لا يقل عن 24 إلى 31 أمين عام حزب على المستوى الإقليمي مساعدون أو زملاء سياسيون لشي، إما كانوا على صلة في السابق بعائلته، أو درسوا معه أو عمله تحت إمرته أو تحت إمرة حلفائه المقربين.

ووفقا للبيانات التي جمعها وو غوغوانغ أستاذ السياسة بجامعة فيكتوريا الكندية، فإن شي هو من عيّن معظم أعضاء اللجان الحزبية الدائمة على مستوى الأقاليم، والبالغ عددهم 281 عضوا.

ابتكار ماركة شخصية

في عام 2018، ضُمنت "أفكار شي جينبينغ حول اشتراكية ذات سمات صينية لعهد جديد" في دستور البلاد.

ربما كان العنوان طويلا، ولكن وجود عقيدة تحمل اسمه أدى إلى تعزيز إرث السيد شي.

قبل شي، شخص واحد فقط حظي بذلك، وهو الزعيم ماو تسي تونغ. حتى الزعيم دينغ شياوبينغ، الذي يشتهر بكونه مهندس تحديث الصين، لم يطلق اسمه سوى على "نظرية"، في حين أن سلفي شي المباشرين، جيانغ زيمين وهو جينتاو، لم يرتبط اسماهما بأي أفكار أو نظريات.

ما تعنيه أفكار شي جينبينغ بالضبط أمر قابل للنقاش، ولكن المحللين يرون أن ذلك غير مهم، لأن الهدف من وراء هذه الخطوة هو تأكيد سلطته ونفوذه.

يقول جون-بيير كابيستان أستاذ العلوم السياسية الفخري بجامعة هونغ كونغ بابتيست إن "أفكار شي تهدف بالأساس إلى تقوية شرعيته وسلطته فوق أي شخص آخر في الحزب الشيوعي أو في البلاد بشكل عام. إنها جزء من اتجاه جديد لعبادة الشخصية، يشبه السيد شي، ليس فقط بماو، بل أيضا بأعظم الأباطرة الصينيين القدماء وأكثرهم نجاحا".

ووفقا لصحيفة مينغ باو الصادرة في هونغ كونغ، فإن عشرات الجامعات والمعاهد - بما فيها جامعتا بكين وتشينغهوا المرموقتين، أنشأت مراكز بحثية تحمل اسم السيد شي.

في أغسطس/آب الماضي، كشفت وزارة التعليم الصينية عن خطة تهدف إلى تضمين عقيدة شي جينبينغ في المناهج التعليمية.

وفي عام 2019، دُشن تطبيق للهاتف المحمول اسمه Xuexi Qiangguo - والذي يعني حرفيا "تعلم من شي، ادعم بلادك" - يحتوي على أسئلة وألغاز حول عقيدة شي.

ووفقا لأندرو نايثان أستاذ العلوم السياسية بجامعة كولومبيا، فإن السيد شي يعتقد "أن عقيدته هي العقيدة الصحيحة، وأن على الجميع أن يقبلها".