روسيا وأوكرانيا: موسكو تبادل أوكرانيات أسيرات ببحارة روس

قبل 17 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، ظهرت الأسيرات في زابوريزيا

بادلت روسيا 108 من النساء الأوكرانيات الأسيرات لديها، بنحو 110 من البحارة الروس المحتجزين لدى أوكرانيا، حسب تصريحات مسؤولين من الطرفين.

ويعتقد أن 37 من النساء ألقي عليهن القبض بعد استسلامهن، إثر الحصار، الذي ضربته القوات الروسية على مصنع الصلب أزوفستال، في ماريوبول، في مايو / أيار.

أما البحارة الروس، فأغلبهم من سفن تجارية محتجزة في أوكرانيا.

ومن بينهم أعضاء وحدة عسكرية انفصالية موالية لروسيا، في منطقة دونباس، شرقي البلاد.

وتظهر صور التقطت نهارا النساء الأوكرانيات يركبن الحافلات في منطقة غير محددة، ثم يظهرن مساء في منطقة تسيطر عليها الحكومة، جنوبي زابوريجيا.

وأكد قائد أركان الجيش الأوكراني، أندري يرماك، على مواقع التواصل الاجتماعي، الإفراج عن 108 من النساء في أول تبادل "نسائي كامل".

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، نقلت النساء المحررات على متن حافلات

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، صورة جماعية للنساء المحررات

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، وصول النساء المحررات ليلا

وقال إن المجموعة تضم أمهات وبناتهن محتجزات معا، موضحا أنهن جميعا مجندات إلا 12 منهن.

وأكد التبادل أيضا كبير المسؤولين الموالين لروسيا في منطقة دونتسك، المنفصلة عن أوكرانيا، دنيس بوشيلين، ولكنه قال إن اثنتين من المحتجزات فضلتا البقاء في روسيا، وهو أمر لم تؤكده كييف.