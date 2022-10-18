الصين وتايوان: الولايات المتحدة تقول إن بكين تريد توحيد تايوان ضمن جدول زمني أسرع بكثير من السابق

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، بلينكين أثناء حديثه في جامعة ستانفورد في كاليفورنيا يوم الثلاثاء

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إن الصين تسعى إلى إعادة التوحيد مع تايوان ضمن "جدول زمني أسرع بكثير" مما كان متوقعا في السابق.

وأضاف أن بكين اتخذت قرارا مفاده أن الوضع الراهن لم يعد مقبولا.

ورفض الرئيس الصيني، شي جينبينغ، في خطاب يوم الأحد بمناسبة افتتاح مؤتمر الحزب الشيوعي في بكين، استبعاد اللجوء إلى استخدام القوة لإعادة التوحيد مع تايوان.

وتعتبر الصين تايوان، وهي جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي، جزءا من أراضيها، بيد أن تايوان ترى نفسها مختلفة عن البر الرئيسي.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد صرح الشهر الماضي، بأن القوات الأمريكية ستدافع عن تايوان في حالة وقوع هجوم صيني، على الرغم من سياسة الغموض الرسمية الأمريكية بشأن هذه القضية.

وقال بلينكين، خلال حديثه ضمن فعالية أقيمت في جامعة ستانفورد يوم الثلاثاء مع وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس، إنه إذا عجزت بكين عن تحقيق التوحيد بالوسائل السلمية، فسوف تستخدم الإكراه وربما القوة.

وأضاف: "هذا هو ما يخل بشكل عميق بالوضع الراهن ويخلق توترات هائلة".

وقال بلينكين إن الولايات المتحدة ستفي بالتزاماتها تجاه تايوان وستدعم قدرة الجزيرة في الدفاع عن نفسها.

ولطالما تعاملت واشنطن بحذر دبلوماسي بشأن قضية تايوان والصين.

ولا تلتزم سياستها الرسمية بعمل عسكري في تايوان، بيد أن بايدن يبدو معارضا لهذا الموقف من خلال التأكيد مرارا وتكرارا على أن واشنطن ستدافع عن تايوان.

وتأتي تصريحات بلينكين في وقت تعقد فيه الصين مؤتمر الحزب الشيوعي، الذي تعقده مرتين كل 10 سنوات، والذي من المتوقع فيه على نطاق واسع انتخاب الرئيس شي لتولي ولاية ثالثة في منصبه.

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واكد الرئيس الصيني، في كلمته الافتتاحية يوم الأحد، على أن "إعادة التوحيد الكامل لبلدنا يجب أن تتحقق وستتحقق".

وقال: "سنواصل سعينا الحثيث من أجل إعادة التوحيد السلمي بأكبر قدر من الإخلاص وبأقصى جهد، لكننا لن نعد أبدا بالتخلي عن استخدام القوة".

وتصاعدت حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين خلال الأشهر الماضية، لا سيما بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، العاصمة التايوانية تايبيه.

وأجرت الصين مناورات عسكرية واسعة النطاق ردا على زيارة بيلوسي، وهي خطوة نددت بها تايوان ووصفتها بأنها "استفزازية للغاية".

الصين وتايوان: حقائق أساسية

ما سبب تردّي العلاقات بين الصين وتايوان؟ ترى الصين أن الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي هي جزء لا يتجزأ من أراضيها وتصرّ على وحدة الأراضي الصينية ولو بالقوة.

كيف تُحكم تايوان؟ للجزيرة دستورها الخاص، وقادتها المنتخبون ديمقراطيا، وجيشها البالغ تعداد قواته نحو 300 ألف جندي في الخدمة.