فيروس كورونا: الهند تتخلص من 100 مليون جرعة من لقاح كوفيد منتهية الصلاحية

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يمثل لقاح كوفيشيلد أكثر من 90 في المئة من الجرعات المعطاة في الهند

قال معهد الأمصال في الهند إنه اضطر إلى التخلص من 100 مليون جرعة من لقاحه ضد فيروس كورونا بعد انتهاء صلاحيتها.

وقال الرئيس التنفيذي، أدار بوناوالا، يوم الخميس إن الشركة توقفت عن إنتاج لقاح كوفيشيلد في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي بسبب انخفاض الطلب.

ويُصنع معهد الأمصال في الهند، والذي يُعد أكبر صانع للقاحات في العالم، النسخة المحلية من لقاح فاكسزيفريا الذي تنتجه شركة أسترازينيكا.

ويحتل لقاح كوفيشيلد نسبة أكثر من 90 في المئة من جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعطاة في الهند.

ومنحت الهند مواطنيها أكثر من ملياري جرعة من لقاحات ضد فيروس كورونا. وتقول وزارة الصحة الفيدرالية إن أكثر من 70 في المئة من سكان الهند حصلوا على جرعتين على الأقل.

وفي يناير/كانون الثاني 2022، بدأت الهند في تقديم جرعات معززة إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية والعاملين في الخطوط الأمامية، والمرضى الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، قبل أن توسع الأمر لاحقا ليشمل جميع البالغين.

وفي يوليو/تموز الماضي، قدمت البلاد جرعات معززة مجانية - أو جرعات وقائية كما تسميها الحكومة - لجميع البالغين لمدة 75 يوما للاحتفال بمرور 75 عاما على استقلال الهند.

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لكن حتى الآن، قدمت الهند 298 مليون جرعة معززة فقط، وفقا لوزارة الصحة.

وقال بوناوالا للصحفيين يوم الخميس: "اللقاحات المعززة ليس عليها طلب، إذ يبدو أن الناس سئموا الآن من فيروس كورونا. بصراحة، لقد سئمت أنا أيضا، وقد مللنا جميعا".

ووفقا لبوناوالا، كان لدى معهد الأمصال في الهند مخزونا يصل إلى نحو 100 مليون جرعة من لقاح كوفيشيلد. وانتهت صلاحية اللقاحات - التي تبلغ صلاحيتها تسعة أشهر - في سبتمبر/أيلول من هذا العام.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة يتحدث على هامش الاجتماع العام السنوي لشبكة مصنعي اللقاحات في البلدان النامية في مدينة بوني غربي الهند.

وقال بوناوالا: "من الآن فصاعدا، عندما يحصل الناس على لقاح الأنفلونزا كل عام، فقد يحصلون على لقاح كورونا معه. لكن في الهند، لا توجد ثقافة تناول لقاح الأنفلونزا كل عام، على عكس الحال في الغرب".

في غضون ذلك، قال بوناوالا إن معهد الأمصال في الهند أكمل تجاربه على لقاح كوفوفاكس كجرعة معززة. وتتوقع الشركة أن يحصل اللقاح على الموافقة خلال الأسبوعين المقبلين.